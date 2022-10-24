Akşam yürüyüşüne çıkan adamın ayağına paha biçilemeyen safir taşı takıldı - Son Dakika
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Akşam yürüyüşüne çıkan adamın ayağına paha biçilemeyen safir taşı takıldı

24.10.2022 12:48

Avustralya'da akşam yürüyüşü çıkan bir adamın ayağına dünyadaki amatör defineci ve madencilerin neredeyse hepsinin hayali konumunda olan safir taşı takıldı. 834 karat olduğu belirtilen safirin değeri henüz netlik kazanmadı.

Dünya genelindeki amatör madencilerin hemen hemen hepsinin hayali, çok nadir bulunan bir safir keşfetmek. Özellikle safir aramak için doğa gezisi yapan çok sayıda amatör madenci bulunuyor. Fakat bu sefer şans, Avustralya'da amatör olarak maden işiyle ilgilenen Betteridge'nin yüzüne güldü.

AKŞAM YÜRÜYÜŞÜ SIRASINDA AYAĞINA TAKILDI

Queensland eyaletindeki evinde akşam yürüyüşü için dışarı çıkan Betteridge, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra toprağın içerisinde değerli olabileceğini tahmin ettiği bir taş tespit etti. Taşın yanına yaklaştığında ise tahminlerinde haklı çıktı.

Yeryüzünde herkesin aradığı taş, akşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı

YERYÜZÜNDE HERKES ONU ARIYOR

Betteridge, amatör defineci ve madencilerin neredeyse hepsinin hayali konumunda olan ve dünyada çok az bulunan safir taşını fark edince büyük sevinç yaşadı. 834 karat olduğu belirtilen safirin değeri önümüzdeki günlerde netleşecek.

Yeryüzünde herkesin aradığı taş, akşam yürüyüşü sırasında ayağına takıldı
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Avustralya, Dünya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Akşam yürüyüşüne çıkan adamın ayağına paha biçilemeyen safir taşı takıldı - Son Dakika


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