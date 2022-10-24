Dünya genelindeki amatör madencilerin hemen hemen hepsinin hayali, çok nadir bulunan bir safir keşfetmek. Özellikle safir aramak için doğa gezisi yapan çok sayıda amatör madenci bulunuyor. Fakat bu sefer şans, Avustralya'da amatör olarak maden işiyle ilgilenen Betteridge'nin yüzüne güldü.
Queensland eyaletindeki evinde akşam yürüyüşü için dışarı çıkan Betteridge, bir süre yürüyüş yaptıktan sonra toprağın içerisinde değerli olabileceğini tahmin ettiği bir taş tespit etti. Taşın yanına yaklaştığında ise tahminlerinde haklı çıktı.
Betteridge, amatör defineci ve madencilerin neredeyse hepsinin hayali konumunda olan ve dünyada çok az bulunan safir taşını fark edince büyük sevinç yaşadı. 834 karat olduğu belirtilen safirin değeri önümüzdeki günlerde netleşecek.
Son Dakika › Dünya › Akşam yürüyüşüne çıkan adamın ayağına paha biçilemeyen safir taşı takıldı - Son Dakika