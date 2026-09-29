Alman basını: Wüst-Erdoğan görüşmesi protokol açısından alışılmadık bir durum

(ANKARA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabulüne ilişkin Welt gazetesinin haberinde, görüşmenin beklenenden uzun sürdüğü kaydedildi. Haberde ayrıca, görüşmenin "protokol açısından alışılmadık bir durum" olduğu ileri sürülerek, " Türkiye'de bölge hükümet başkanları genellikle Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmez" denildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Başbakanı Hendrik Wüst'ü kabulüne Alman basınında yer verildi. Welt gazetesinin "Wüst, Erdoğan ile yaptığı sıra dışı görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu ve Türk göçmenlere teşekkür etti" başlıklı haberinde görüşmede Almanya'daki son seçim sonuçlarının ele alındığı kaydedildi. Wüst'ün Erdoğan'ın seçim sonuçlarına büyük ilgi gösterdiğini belirttiği aktarıldı. Haberde Wüst'ün, Erdoğan'ın Almanya'da insanların gündemini meşgul eden konularla, "hatta futboldaki son gelişmelere kadar" yakından ilgilendiğini ve bunlar hakkında bilgi sahibi olduğunu belirttiği kaydedildi.

"BEKLENENDEN DAHA UZUN SÜRDÜ"

Haberde, "Wüst'ün Türkiye Cumhurbaşkanı ile gerçekleştirdiği ziyaret, Kuzey Ren-Vestfalya eyalet başbakanının Türkiye'ye yaptığı ilk ziyaret sırasında yaşanan sürpriz bir gelişme oldu. Görüşme 50 dakika sürdü ve beklenenden daha uzun sürdü. Görüşmede, ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ekonomik iş birliği, AB ile ilişkiler ve vize kolaylıkları ele alındı. Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 'Jeopolitik değişimler göz önüne alındığında Türkiye, Kuzey Ren-Vestfalya'daki şirketler açısından üretim merkezi olarak ve tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesi konusunda giderek daha fazla önem kazanıyor' denildi" ifadelerine yer verildi.

Görüşmeye ilişkin ayrıca, "Wüst ile Erdoğan arasındaki görüşme protokol açısından alışılmadık bir durum. Türkiye'de bölgesel hükümetlerin başkanları normalde Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiyor" değerlendirmesine yer verildi. Wüst'ün heyetinden yapılan açıklamaya göre Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı olarak daha önce hiçbir Alman Eyalet Hükümeti Başkanı ile görüşmediği bilgisi aktarılarak, "Ancak Aşağı Saksonya Eyalet Başbakanı Stephan Weil, Erdoğan'ın henüz Başbakan olduğu 2014 yılında kendisi tarafından kabul edilmişti. Weil o dönemde ayrıca Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile de görüşmüştü" denildi.

MERZ'İN OLASI HALEFİ

Bild gazetesinin "Wüst şimdiden bir devlet adamı gibi davranıyor" başlıklı haberinde ise görüşmede, Kuzey Ren-Vestfalya ile Türkiye arasındaki ilişkiler, ekonomik iş birliği ve güncel siyasi konularının ele alındığı ifade edildi. Haberde, "Türkiye, Almanya'nın en kalabalık eyaleti için çeşitli nedenlerden dolayı önemlidir. Birçok Kuzey Ren-Vestfalya şirketi Türkiye ile ticaret yapıyor, deterjan devi Henkel ise orada kendi fabrikalarını bile işletiyor. Ayrıca Kuzey Ren-Vestfalya, en büyük Alman-Türk topluluğuna ev sahipliği yapıyor. Kuzey Ren-Vestfalya'da Türk kökenli yaklaşık bir milyon kişi yaşıyor. Bu sayı, Almanya'daki tüm Türk kökenli nüfusun üçte birini oluşturuyor" ifadeleri kullanıldı.

Haberde, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın sadece "eşit düzeyde" devlet başkanlarıyla görüştüğünü, Wüst gibi bölgesel hükümet başkanlarıyla görüşmediği vurgulanarak, "Türk Cumhurbaşkanı'nın, (Almanya Başbakanı) Merz'in olası halefini görmek istemiş olup olmadığı ise belirsiz" yorumu yapıldı. Haberde şu görüşlere yer verildi:

"Wüst için bu, her halükarda en üst siyasi düzeyde bir randevu. Erdoğan Türkiye'yi yıllardır yönetiyor ve uluslararası alanda da kilit bir aktör. Kuzey Ren-Vestfalya ise Türkiye ile yakın bağlara sahip. Wüst, Erdoğan ile yaptığı görüşmenin ardındani 'İlk kez Türkiye'deyim ve ilk kez bir Kuzey Ren-Vestfalya Başbakanı Türkiye'yi ziyaret ediyor' dedi. Dolayısıyla bir görüş alışverişi için 'zamanı çoktan gelmişti'. Erdoğan ile ekonomi ve toplumdaki 'birçok girift bağı' daha güçlü şekilde değerlendirmeyi ele aldıklarını belirtti. Ancak görüşmede Almanya'daki durum da gündeme geldi. Wüst'ün aktardığına göre Erdoğan son seçim sonuçlarını 'çok yakından takip etmiş' ve kendisinden bir değerlendirme yapmasını istemişti.Wüst, Türk Cumhurbaşkanı'na tam olarak ne söylediğini ise açıklamak istemedi. Ancak Wüst bu adımıyla her halükarda şunu gösteriyor: Şansölyelik mi? Onu da yapabilir."