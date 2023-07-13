Alman Bild Gazetesi, NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ı Süpermen Olarak Tanıttı - Son Dakika
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Alman Bild Gazetesi, NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ı Süpermen Olarak Tanıttı

13.07.2023 12:40

Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde Türkiye'nin önemli rolü ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gücü Alman Bild Gazetesi tarafından vurgulandı. Gazete, Erdoğan'ı Süpermen olarak tanıtarak, NATO'nun yeni güçlü adamı olarak nitelendirdi.

Litvanya'da gerçekleştirilen NATO Liderler Zirvesi'nde birçok önemli karar alındı, İsveç'e NATO yolunun açılması gibi birçok önemli konunun merkezinde ise Türkiye yer aldı. Bu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dünya basınının manşetlerine taşıdı. Alman Bild Gazetesi Erdoğan'ı "Süpermen" montajıyla manşete taşıdı. Haberde, "Erdoğan şimdi Süpermen mi? Erdoğan'ın dahil olmadığı bir küresel siyasi kriz neredeyse yok gibi. NATO'nun yeni güçlü adamı" ifadeleri yer aldı.

GÜÇ VURGUSU YAPTILAR

"Erdoğan şimdi Süpermen mi?" başlıklı haberde, Erdoğan için Süpermen görseli kullandı. Filipp Piatov imzalı yayınlanan makalede, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Liderler Zirvesi'ndeki rolüne yer verildi. Makalede Erdoğan için "NATO'nun yeni güçlü adamı" vurgusu yapıldı.

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"BİR ŞEY ALMADIĞI ANLAŞMA YOK"

Makalenin devamında, "Erdoğan'ın müdahil olmadığı küresel bir siyasi kriz yok denecek kadar az. Katılmadığı bir karar yok denecek kadar. Bir şey almadığı bir anlaşma yoktur. Erdoğan Ukrayna'ya insansız hava araçları ve diğer askeri teçhizat sağlarken, aynı zamanda Moskova ile Kiev arasında Karadeniz üzerinden tahıl anlaşmaları yapıyor" ifadeleri kullanıldı.

"TÜM ANLAŞMAZLIKLARIN ARASINDA ROL OYNUYOR"

Bild gazetesi makalede, Siyaset Profesörü Peter Neumann'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili görüşlerine yer vererek Erdoğan'ın bu gücü nereden aldığı soruldu. Neumann'ın yanıtı ise "Birçok jeopolitik ağın merkezinde yer alıyor. Tüm anlaşmazlıkların arasında rol oynuyor ve bundan büyük güç alıyor" oldu.

"İÇ POLİTİKADA EN GENİŞ MANEVRA ALANINA SAHİP LİDER"

Siyaset Bilimci Thomas Jäger ise "Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin jeopolitik önemini biliyor ve bunu dış politikasında her tarafta kullanıyor. Batı'daki en güçlü Devlet Başkanı ABD Başkanı Joe Biden olsa da Erdoğan NATO devlet başkanları arasında iç politikada en geniş manevra alanına sahip" dedi.

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Bild Gazetesi, Litvanya, Almanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Alman Bild Gazetesi, NATO Zirvesi'nde Erdoğan'ı Süpermen Olarak Tanıttı - Son Dakika


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