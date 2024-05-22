Almanya'da AfD Üyesi İkinci Dünya Savaşı Açıklaması Nedeniyle Seçimden Çekildi - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya
BBC

Almanya'da AfD Üyesi İkinci Dünya Savaşı Açıklaması Nedeniyle Seçimden Çekildi

Almanya\'da AfD Üyesi İkinci Dünya Savaşı Açıklaması Nedeniyle Seçimden Çekildi

Almanya'da aşırı sağ parti AfD'nin önde gelen isimlerinden Maximilian Krah, Nazilerin paramiliter gücü SS için yaptığı açıklama nedeniyle yaklaşan seçimden çekilmek zorunda kaldı. Krah, SS üyelerinin otomatik olarak suçlu kabul edilemeyeceğini savunarak Alman yazar Gunter Grass'ın örneğini verdi. Bu açıklama karşısında Fransa'nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen de AfD ile işbirliği yapmayacaklarını açıkladı. AfD ise 'Nazi' suçlamalarını reddediyor ve özellikle Doğu Almanya'da güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor.

22.05.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya’da aşırı sağ parti AfD’nin üst düzey isimlerinden biri İkinci Dünya Savaşı’na ilişkin değerlendirmesi nedeniyle yaklaşan seçimden çekilmek zorunda kaldı.

Maximilian Krah isimli siyasetçi, Nazilerin paramiliter gücü SS organizasyonu için “her üyeleri otomatik olarak suçlu kabul edilemez” dedi.

Krah yaklaşan Avrupa Birliği seçimlerinde partinin önde gelen adayıydı.

Söz konusu açıklamayı İtalyan gazetesine yapan Krah, “Bu durumdan duruma değişir. Her suçu ayrı ayrı değerlendirmelisiniz” dedi.

Krah bu düşüncesini Alman yazar Gunter Grass’ın da SS üyesi olduğu örneğini vererek desteklemek istedi.

Nobel ödüllü Grass, farklı kitaplarında, çocuk yaşta Alman ordusuna nasıl katıldığına ilişkin bölümler kaleme almıştı.

Tüm SS üyelerinin suçlu sayılamayacağını savunan Krah, “Birini suçlu ilan etmeden ne yaptığını bilmek isterim” ifadelerini de kullandı.

Türkçe’ye ‘Koruma Taburları’ olarak çevrilebilecek olan Schutzstaffel kelimesinden türetilen SS üyeleri, 1930’lu ve 40’lı yıllarda birçok katliama imza attı.

SS, altı milyon Yahudi’nin öldürüldüğü soykırımda da başroldeydi.

Maximilian Krah’ın seçimden çekilmesine yol açan SS çıkışı karşısında, Fransa’nın aşırı sağcı lideri Marine Le Pen de adım atıyor.

Fransız radyosuna konuşan Le Pen, partisinin artık, AB parlamentosu sıralarında AfD ile yan yana oturmayacağını söyledi.

Fransız siyasetçi, “Acilen güvenlik duvarı oluşturmamız gerek” ifadelerini kullandı.

“Güvenlik duvarı” (Cordon sanitaire) ifadesi, görüşleri çok aşırı olarak değerlendirilen siyasi partilerle işbirliğinin reddedilmesi olarak tanımlanıyor.

Bu, Fransız siyaetçiler tarafından, Le Pen ile çalışmayı reddederken başvurdukları bir ifadeydi.

Fransa’da aşırı sağın partisi Ulusal Cephe (RN) liderleri Marine Le Pen ve Jordan Bardell ile AfD lideri Alice Weidel, anlaşmazlıkları gidermek için Şubat ayında bir araya geldi.

AfD ‘Nazi’ suçlamalarını reddediyor

Parti, Doğu Almanya'da güçlü

Ancak Fransa partisi kamuoyuna yansıyan gelişmeler sonrası AfD ile arasına mesafe koymaya başladı. Bu gelişmeler arasında, etnik Alman olmayanların Alman medyasına yansıması da vardı.

Le Pen etnik kimlikleri nedeniyle insanların toplu göçe zorlanmasını reddettiğini söyledi.

Almanya için Alternatif (AfD) partisi lideri Weidel böyle bir plan yaptıkları iddiasını reddediyor.

Wall Street Journal’a konuşan Weidel, böyle bir adımın Alman anayasasına aykırı olmasının yanı sıra insan haklarına da karşı olacağını söyledi.

Avrupa Birliği seçimleri 6-9 Haziran tarihleri arasında yapılacak.

Haziran'da yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde aşırılık ve yolsuzluk iddialarıyla boğuşan AfD, anketlerde düşüş yaşasa da ülke genelinde ikinci sırada yer alıyor.

BBC’nin son araştırması partideki bazı isimlerle, Alman makamları tarafından anti-demokratik veya ırkçı olarak sınıflandırılan bazı aşırı sağcı gruplar arasında açık bir geçişkenlik olduğunu tespit etti.

Parti özellikle Doğu Almanya'da güçlü olmaya devam ediyor.

Kaynak: BBC

Marine Le Pen, Almanya, Fransa, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da AfD Üyesi İkinci Dünya Savaşı Açıklaması Nedeniyle Seçimden Çekildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

BBC

18:48 Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler Şüpheli ölümün arkasından yasak aşk çıktı! Yengesiyle birlikte abisine fare zehri vermişler
18:39 Sosyal medya platformu X, Türkiye’de ofis açıp temsilci atadı Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açıp temsilci atadı
17:45 AK Parti’de bir istifa daha Rize’nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi AK Parti'de bir istifa daha! Rize'nin ardından Adıyaman il başkanı da görevinden affını istedi
17:23 Erdoğan’ın 34 yıl sonra gelen “seferberlik“ hamlesi ne anlama geliyor AK Parti’den açıklama var Erdoğan'ın 34 yıl sonra gelen "seferberlik" hamlesi ne anlama geliyor? AK Parti'den açıklama var
15:55 Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı Reisi’nin cenazesinde dikkat çeken detay Tabutlardan sadece ikisinin üzerinde vardı! Reisi'nin cenazesinde dikkat çeken detay
17:54 Rize’de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı Rize'de trafikteki tartışmada kan aktı: 1 ölü, 1 yaralı
17:51 Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim Aziz Yıldırım: Şampiyonluğu kazanırsak ben adaylıktan çekilirim
17:46 Motokurye Ata’nın katili için istenen ceza belli oldu Motokurye Ata'nın katili için istenen ceza belli oldu
17:08 Adnan Oktar: Reisi’ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var Adnan Oktar: Reisi'ye İngiliz derin devleti kumpas kurdu, çünkü onlarda Mehdi alerjisi var
16:57 Rize İl Başkanı Ayar’ın istifası sonrası AK Parti’den değişim mesajı: Adımlar atılacak Rize İl Başkanı Ayar'ın istifası sonrası AK Parti'den değişim mesajı: Adımlar atılacak
16:55 Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı Samsunspor, Teknik Direktör Markus Gisdol ile yollarını ayırdı
16:34 Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler Ayhan Bora Kaplan, tutuklanan polislerle ilgili konuştu: Devlet büyüklerinin isimlerini istediler
16:29 Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık Milyonluk otomobil ile İstanbul gezintisi! Tasarruf tedbirlerinin teğet geçtiği bakanlık
16:05 Yine ateşe benzin döküyor Mehmet Büyükekşi’den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı Yine ateşe benzin döküyor! Mehmet Büyükekşi'den çok konuşulacak sözler: Bazıları şiddeti, küfrü, kaosu ön plana çıkardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2024 19:20:35. #1.12#
SON DAKİKA: Almanya'da AfD Üyesi İkinci Dünya Savaşı Açıklaması Nedeniyle Seçimden Çekildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement