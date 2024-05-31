Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Almanya\'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Almanya'da YouTube üzerinden canlı yayınlanan bir siyasi miting sırasında bıçaklı bir saldırgan, birçok kişiyi ve bir polis memurunu yaraladı. Saldırı, 'İslamlaşmaya' karşı çıkan Citizens' Movement Pax Europa (BPE) grubunun etkinliğinde gerçekleşti. Saldırgan, bir kurbanı yere yatırıp büyük bir bıçakla saldırdı.

31.05.2024 14:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Almanya'da Bir Bıçaklı Saldırgan, Polis Memuru da Dahil Olmak Üzere Birçok Kişiyi Yaraladı

Bu sabah Almanya'da YouTube'da canlı yayınlanan bir siyasi mitingde bir bıçaklı saldırgan, birçok kişiyi ve bir polis memurunu yaraladı.

Şok edici saldırı, Avrupa'nın 'İslamlaşmasına' karşı çıkan Citizens' Movement Pax Europa (BPE) grubunun etkinliğinde konuşma yapan İslam karşıtı kampanyacı Michael Stuerzenberger'in bulunduğu Mannheim şehrinde gerçekleşti.

Etkinlikte, koyu renkli kapüşonlu bir ceket ve eşofman giymiş bir adamın, Stuerzenberger olduğu düşünülen bir kurbanı yere yatırıp büyük bir bıçakla ona şiddetle saldırması üzerine kaos yaşandı. Çevredeki insanların dehşet içinde çığlık attığı bu anlarda, diğer katılımcılar saldırganı kurbandan uzaklaştırmak için yardıma koştu, ancak saldırgan kurtulup kanlar içindeki kurbanın üzerine atlayarak bıçağı ikinci kez sapladı.

Polis, olay yerine hemen ulaştı, ancak saldırgan iki kişiyi kanlar içinde yere yatırmıştı. Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, bıçağı kontrol altına alamayınca saldırgan bıçağı memurun gövdesine sapladı.

Polisin emirlerine uymayan saldırgan, birkaç metre öteden açılan ateşle etkisiz hale getirildi ve yere yığıldı.

Bu korkunç saldırı, BPE'nin YouTube sayfasında etkinliği canlı yayınlayan bir kameraman tarafından tamamen kaydedildi. Yayın, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yere yığılan kurbanlara ilk yardım uygulamasıyla son buldu. Yayın daha sonra kaldırıldı.

Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı
Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı
Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı
Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Almanya, Suç, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:32 AK Parti’nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı Her odayı 2 vekil paylaşacak AK Parti'nin kampı da tasarruf tedbirlerinden nasibini aldı! Her odayı 2 vekil paylaşacak
12:18 Özel, Erdoğan’a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim Özel, Erdoğan'a emekliler için formül sundu: Ben olsam o parayı onlara verirdim
11:07 Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen’in kaçırıldığı iddialarını doğruladı Evler boşaltıldı, silahlı güvenlikler ayrıldı! FETÖ çiftliğinden gelen görüntüler, Gülen'in kaçırıldığı iddialarını doğruladı
10:35 Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı Jose Mourinho, Fenerbahçe ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
10:01 Bomba iddia Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül’ü geçirecek Bomba iddia! Üç parti birleşip başına da Abdullah Gül'ü geçirecek
13:59 Bütün dünya onu konuşuyor Jose Mourinho Avrupa basınında Bütün dünya onu konuşuyor! Jose Mourinho Avrupa basınında
13:20 Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi Hatice, menajerinin adını kullanarak uyuşturucu madde almaya çalıştığını söyledi
13:01 TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz TCMB Başkanı Karahan: Kur korumalı mevduattan kademeli çıkış politikamızı sürdürüyoruz
12:25 Jose Mourinho’nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım’dan ilk sözler Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile anlaştığını duyan Aziz Yıldırım'dan ilk sözler
12:16 Sanki geleceği görmüş Acun’un yıllar önce Mourinho’ya söylediklerine bakın Sanki geleceği görmüş! Acun'un yıllar önce Mourinho'ya söylediklerine bakın
11:55 ’Mutlu son’ ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu 'Mutlu son' ilanına kanıp 220 bin lirasından oldu
11:31 Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız Mehmet Şimşek: Vatandaşlarımızın refahını kalıcı olarak artıracağız
11:02 Çöküş devam ediyor İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti Çöküş devam ediyor! İYİ Parti Antalya Milletvekili Aykut Kaya partisinden istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2024 14:11:16. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement