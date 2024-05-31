Almanya\'da İslam karşıtı mitingde meydana gelen bıçaklı saldırıda çok sayıda kişi yaralandı

Dünya

Almanya'da Bir Bıçaklı Saldırgan, Polis Memuru da Dahil Olmak Üzere Birçok Kişiyi Yaraladı

Bu sabah Almanya'da YouTube'da canlı yayınlanan bir siyasi mitingde bir bıçaklı saldırgan, birçok kişiyi ve bir polis memurunu yaraladı.

Şok edici saldırı, Avrupa'nın 'İslamlaşmasına' karşı çıkan Citizens' Movement Pax Europa (BPE) grubunun etkinliğinde konuşma yapan İslam karşıtı kampanyacı Michael Stuerzenberger'in bulunduğu Mannheim şehrinde gerçekleşti.

Etkinlikte, koyu renkli kapüşonlu bir ceket ve eşofman giymiş bir adamın, Stuerzenberger olduğu düşünülen bir kurbanı yere yatırıp büyük bir bıçakla ona şiddetle saldırması üzerine kaos yaşandı. Çevredeki insanların dehşet içinde çığlık attığı bu anlarda, diğer katılımcılar saldırganı kurbandan uzaklaştırmak için yardıma koştu, ancak saldırgan kurtulup kanlar içindeki kurbanın üzerine atlayarak bıçağı ikinci kez sapladı.

Polis, olay yerine hemen ulaştı, ancak saldırgan iki kişiyi kanlar içinde yere yatırmıştı. Saldırganı uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, bıçağı kontrol altına alamayınca saldırgan bıçağı memurun gövdesine sapladı.

Polisin emirlerine uymayan saldırgan, birkaç metre öteden açılan ateşle etkisiz hale getirildi ve yere yığıldı.

Bu korkunç saldırı, BPE'nin YouTube sayfasında etkinliği canlı yayınlayan bir kameraman tarafından tamamen kaydedildi. Yayın, olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yere yığılan kurbanlara ilk yardım uygulamasıyla son buldu. Yayın daha sonra kaldırıldı.