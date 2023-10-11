İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındı. Türkiye, çatışmaların devam ettiği bölgede tansiyonun düşürülmesi için yoğun gayret sarf ederken Almanya'dan skandal bir teklif geldi.
Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius mecliste yaptığı açıklamada İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiklerini belirterek "Hafta sonundan bu yana arkadaşım ve meslektaşım Joaw Galant ile mesajlaşıyoruz. Alman hükümeti adına Berlin'deki İsrail büyükelçiliğinin askeri ataşesine yaptığımız gibi ona da destek önerdim. Şu ana kadar her ikisi de herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler" dedi.
Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu ifade eden Pistorius, "Biz hala bunu istiyoruz, yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var, ancak şu ana kadar talep edilmedi." diye konuştu.
Bakan Pistorius, Hamas'ın elinde Alman rehinelerin olup olmadığı, varsa da ne tür bir girişimde bulunulduğunun sorulması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını vurguladı.
Alman vatandaşlarının İsrail'den tahliyesine ilişkin Pistorius, "Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz, bu Dışişleri Bakanlığının vereceği bir karar. Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığının dış politika değerlendirmeleri izin verdiği takdirde yapılması gerekeni yapmaya her an hazırız." değerlendirmesini yaptı.
Son Dakika › Dünya › ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor - Son Dakika