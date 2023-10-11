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ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor - Son Dakika

ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor

Son Güncelleme: 11.10.2023 11:54

Gazze'yi abluka altına alan ve sivil yerleşim yerlerini bombalayan İsrail'e Almanya'dan askeri ve teknik destek teklifi geldi. Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, bu tekliflerini İsrail'e ilettiklerini belirterek ''Şu ana kadar herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler'' dedi.

İsrail- Filistin arasındaki çatışmalar 5. gününde devam ediyor. İsrail savaş uçakları, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarına gece boyunca devam etti. Gazze Şeridi'nin batısındaki mahallelerde yaşayan halkın, İsrail savaş uçaklarının yoğun bombardımanı sebebiyle, evlerinden çıkarak, kentin merkezine sığındı. Türkiye, çatışmaların devam ettiği bölgede tansiyonun düşürülmesi için yoğun gayret sarf ederken Almanya'dan skandal bir teklif geldi.

KATLİAMA ORTAK OLMAYI TEKLİF ETTİLER

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius mecliste yaptığı açıklamada İsrail'e askeri ve teknik destek teklif ettiklerini belirterek "Hafta sonundan bu yana arkadaşım ve meslektaşım Joaw Galant ile mesajlaşıyoruz. Alman hükümeti adına Berlin'deki İsrail büyükelçiliğinin askeri ataşesine yaptığımız gibi ona da destek önerdim. Şu ana kadar her ikisi de herhangi bir askeri ya da teknik desteğe ihtiyaç duymadıklarını söylediler" dedi.

İsrail'in Gazze'deki katliamına ABD'nin dışında ortak olmak isteyen bir ülke daha var

"BİZ HALA BUNU İSTİYORUZ"

Meselenin siyasi destek meselesi olduğunu ifade eden Pistorius, "Biz hala bunu istiyoruz, yardımcı olabileceğimiz ölçüde teklifimiz var, ancak şu ana kadar talep edilmedi." diye konuştu.

REHİNE KONUSUNA YORUM YAPMADI

Bakan Pistorius, Hamas'ın elinde Alman rehinelerin olup olmadığı, varsa da ne tür bir girişimde bulunulduğunun sorulması üzerine bu konuda yorum yapmayacağını vurguladı.

İsrail'in Gazze'deki katliamına ABD'nin dışında ortak olmak isteyen bir ülke daha var

"YAPILMASI GEREKENİ YAPMAYA HAZIRIZ"

Alman vatandaşlarının İsrail'den tahliyesine ilişkin Pistorius, "Dışişleri Bakanlığı ile temas halindeyiz, bu Dışişleri Bakanlığının vereceği bir karar. Başbakanlık ile Dışişleri Bakanlığının dış politika değerlendirmeleri izin verdiği takdirde yapılması gerekeni yapmaya her an hazırız." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD ve İsrail'e şirin görünmek isteyen bir ülke daha Gazze'deki katliama ortak olmak istiyor - Son Dakika
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