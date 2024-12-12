Almanya, Türkiye'nin Ara Buluculuğundaki Ankara Bildirisi'ni Önemli Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Almanya, Türkiye'nin Ara Buluculuğundaki Ankara Bildirisi'ni Önemli Buldu

Almanya, Türkiye\'nin Ara Buluculuğundaki Ankara Bildirisi\'ni Önemli Buldu

Almanya Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin ara buluculuğuyla Somali ve Etiyopya arasında imzalanan Ankara Bildirisi'nin Afrika Boynuzu'ndaki istikrar için önemli bir adım olduğunu belirtti.

12.12.2024 20:03  Güncelleme: 20:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ALMANYA Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'nin ara buluculuğuyla imzalanan Ankara Bildirisi'nin önemli bir adım olduğu belirtildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Somali ve Etiyopya arasında yaklaşık bir yıldır devam eden bölgesel gerilimi Türkiye'nin ara buluculuğunda sona erdiren Ankara Bildirisi hakkında paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Türkiye'nin ara buluculuğuyla Etiyopya ve Somali arasında imzalanan Ankara Bildirisi, Afrika Boynuzu'ndaki insanlar için daha fazla istikrar yönünde atılmış önemli bir adımdır. Güven ve ortaklık ruhu içinde daha fazla müzakereyi teşvik ediyoruz" denildi.

Kaynak: DHA

Uluslararası İlişkiler, Dışişleri Bakanlığı, Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, Etiyopya, Türkiye, Almanya, Afrika, Somali, Ankara, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Almanya, Türkiye'nin Ara Buluculuğundaki Ankara Bildirisi'ni Önemli Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:57 Suriye’deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret Blinken Ankara’da Suriye'deki gelişmelerin ardından kritik ziyaret! Blinken Ankara'da
20:56 Fabrizio Romano, Arda Güler’in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı Fabrizio Romano, Arda Güler'in gelecek sezon forma giyeceği takımı açıkladı
20:37 İstanbul’da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi İstanbul'da İSPARK otopark ücretlerine yüzde 115 zam geldi
19:19 Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız Narin cinayetinde cinsel istismar iddiası: PSA sıvısını üretmesi imkansız
19:08 Hatay’da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu Hatay'da Aile Cinayeti: Anne ve 3 Çocuk Ölü Bulundu
09:37 Maçlar nefes kesti İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları Maçlar nefes kesti! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
09:26 Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye’nin sırası şaşırttı Dünyanın en iyi mutfakları belli oldu, Türkiye'nin sırası şaşırttı
09:18 Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin Alkollü sürücüden polislere küstah tehdit: Haritadan yer beğenin
09:13 Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti Serveti 400 milyar doları aşan Elon Musk tarihe geçti
08:57 Meclis’te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu’nu uyardı Meclis'te gergin anlar: Bekir Bozdağ, Bakan Memişoğlu'nu uyardı
08:52 Suriye’nin geleceği nasıl olacak Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor Suriye'nin geleceği nasıl olacak? Uzmanlar 3 ana senaryo üzerinde duruyor
08:09 ABD ve desteklediği teröristler Rakka’da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor ABD ve desteklediği teröristler Rakka'da DEAŞ tiyatrosuna hazırlanıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2024 21:13:26. #1.11#
SON DAKİKA: Almanya, Türkiye'nin Ara Buluculuğundaki Ankara Bildirisi'ni Önemli Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.