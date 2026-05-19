Almanya, Türkiye'ye Patriot Ünitesi Gönderecek

Almanya Haziran ayı sonu itibarıyla Türkiye'ye bir Patriot Savunma Ünitesi ile 150 asker konuşlandıracağını açıkladı.

Buna göre Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr), Haziran ayı sonundan itibaren NATO'nun güneydoğu kanadındaki entegre hava savunmasını Türkiye'de bir Patriot Hava ve Füze Savunma Görev Gücü ile destekleyecek.

Almanya Savunma Bakanlığı'nın 18 Mayıs'ta yaptığı yazılı açıklamaya göre görevin şu aşamada Eylül ayına kadar sürmesi öngörülüyor.

Alman görev gücü bölgedeki ABD'li bir birliğinin yerini alacak.

Patriot sistemi Almanya, Husum'da konuşlu 1. Hava Savunma Füze Filosu'ndan tedarik edilecek.

Almanya'nın duyurusu Türkiye ve Almanya arasından 12 yıl aradan sonra Stratejik Diyalog Mekanizmanın hayata geçirilmesinin ardından geldi.

Mekanizmanın üçüncü toplantısı 18 Mayıs'ta Berlin'de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul'un başkanlığında gerçekleşti.

Stratejik Diyalog, iki ülkenin başta stratejik konular olmak üzere güvenlik ve savunma anlarına odaklanmasını sağlıyor.

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius açıklamasında ülkesinin NATO'nun doğu, kuzey ve güneydoğusu dahil olmak üzere birlik içinde daha fazla sorumluluk üstlendiğini vurguladı.

"Askerlerimizin Türk ve ABD'li ortaklarımızla çok yakın koordinasyon içinde çalışması, müttefiklerimizle iş birliğinin ne kadar güvenilir olduğunu gösteriyor" diye ekledi.

Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Sibylle Katharina Sorg, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Almanya Silahlı Kuvvetleri'nin böylece "önemli bir NATO müttefiki olarak Türkiye'yi desteklediğini" söyledi.

Türkiye'de kaç Patriot hava savunma sistemi var?

Saldırıların ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Mart ayında Adana, İncirlik'e ve Malatya'ya birer Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldığını açıkladı.

Sistemlerin Almanya'daki Ramstein hava üssünden tedarik edildiği belirtildi.

Türkiye'de on yıldan uzun süredir yalnızca bir Patriot sistemi bulunuyordu. Bu, İspanya tarafından Adana İncirlik üssüne konuşlandırılmış durumdaydı.

Patriotlar ilk kez 2003 Irak Savaşı sırasında ABD, Almanya ve Hollanda tarafından Türkiye'ye konuşlandırıldı. Yaklaşık iki aylık kullanımın ardından ülkeden geri çekildi.

Suriye'de iç savaşın başlamasının ardından Türkiye'nin talebiyle Suriye sınırına da Patriot sistemleri yerleştirildi.

2013'te ABD'nin iki füze bataryası Gaziantep'e, Almanya'nın iki bataryası Kahramanmaraş'a, Hollanda'nın iki bataryası da Adana'ya konuşlandırıldı.

2015 yılında ABD ve Almanya sistemin geri çekileceğini, görevlendirmelerde herhangi bir süre uzatımının söz konusu olmayacağını açıkladı.

Aynı yıl Ocak ayında Hollanda'nın yerini İspanya aldı. İspanyol Patriot Birliği, on yıldan uzun süredir Adana'da konuşlu.

Patriot hava savunma sistemi nedir?

Patriot, uçaklara, seyir füzelerine ve balistik füzelere karşı savunma amacıyla tasarlanmış gelişmiş bir karadan havaya füze sistemi.

Sistemin üretimi 1980'de başladı. 1990-91'de Irak'ın Kuveyt'i işgalinin ardından ilk kez savaşta kullanıldı.

Ancak sistemin Irak'ın Scud füzelerine karşı performansı, o dönem yapılan ilk açıklamalardaki kadar etkileyici olmadı.

O tarihten bu yana, Patriotlar yapılan çok sayıda geliştirme sayesinde başta balistik füzelere karşı olmak üzere yüksek savunma özellikleri kazandı.

Sistem Amerikan Raytheon Technologies (RTX) şirketi tarafından üretiliyor.

Bir Partiot birimi personel, bir ateş kontrol merkezi, çok amaçlı radar sistemi, sekiz adede kadar fırlatıcı, bir güç sağlama sistemi ve iletişim ekibinden oluşuyor. Bu birim genellikle ek karargâh ve personel ile destekleniyor.