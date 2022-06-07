Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor

07.06.2022 12:28
Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor

Brezilya'da yaşayan ve Guardian gazetesine yazan tecrübeli İngiliz gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı yağmur ormanları uzmanı Bruno Pereira'nın birkaç gün önce tehdit edilmiş olması kaygı yaratıyor.

İngiliz gazeteci Dom Phillips ile birlikte seyahat ettiği Brezilyalı uzman Bruno Pereira, bir kitap için araştırmalarını sürdürdükleri Amazon yağmur ormanlarında kayboldu.

İngiltere'de yayımlanan Guardian gazetesine düzenli olarak yazan tecrübeli gazeteci Dom Phillips ile Brezilyalı Bruno Pereira en son, hafta sonu Amazon Eyaleti'nin Javari bölgesine görüldü.

Yerliler, Phillips'in yazdığı kitap için araştırma yapan ikilinin bir kaç gün önce tehdit edildiğini söylüyor.

Phillips'in ailesi arama çalışmalarında her saniyenin önemli olduğunu söyledi.

Brezilya federal polisi ve donanması bölgede arama çalışmalarını sürdürüyor.

Brezilya gazetesi O Globo'nun haberine göre Pazartesi akşamı olayla ilgili olarak iki balıkçı gözaltına alındı ama daha sonra serbest bırakıldılar.

57 yaşındaki Phillips, 10 yılı aşkın bir zamandır Brezilya'da yaşıyor ve özellikle Amazon yağmur ormanlarıyla ilgili haberleri ve araştırmalarıyla tanınıyor.

İngiliz gazeteciye araştırmasında eşlik eden Bruno Pereira ise yağmur ormanlarında yaşayan ve dış dünya ile ilişkisi çok az olan yerli kabile halkları konusunda uzman.

Pereira'nın Brezilya hükümetine bağlı yerli halklar kurumu Funai'de çalıştığı ama şu sıra izinli olduğu açıklandı.

'Ormanda her saniye önemlidir'

İkili, bir haftadır bölgede araştırmalarını sürdürüyordu ve Cuma günü bir tekneyle Jaburu gölüne gittiler.

İki yerli kabilenin verdiği bilgiye göre, oradan Pazar günü öğleden sonra Atalaia do Norte kentine dönmüş olmaları gerekiyordu fakat geri gelmediler.

Bunun üzerine Phillips ve Pereira'nın aileleri, yakınlarının kaybolduğunu bildirerek acilen aranmaları için çağrı yaptılar.

Phillips'in eşi Alessandra Sampaioi, "Lütfen bu acil durum karşısında hızla harekete geçin" dedi ve ekledi:

"Ormanda her saniye önemlidir, her saniye hayatla ölüm arasında fark anlamına gelebilir."

Guardian kaygılı

Eski Brezilya lideri Luiz Inacio Lula da Silva da Twitter'dan "Phillips 2017 yılında Guardian gazetesi için benimle mülakat yapmıştı. Dilerim iyi ve güvendedirler ve biran önce bulunurlar" yazdı.

Guardian gazetesi, Phillips için çok kaygı duyduğunu ve "kendisinin nerede ve ne durumda olduğu konusunda acilen bilgi edinmek istediğini" bildirdi.

Brezilya'nın Amazon eyaletinin kuzey batısındaki Javari bölgesinde 20'den fazla yerli halk yaşıyor.

Yasa dışı madencilik, balıkçılık ve avcılık faaliyetlerinin arttığı bölgede son yıllarda şiddet olayları da çok yaygınlaştı.

Devletin yerli kabile halkları kurumu Funai'nin bölgedeki merkezi de son yıllarda bir çok kez saldırıya uğramıştı.

YORUMLAR
500
Brezilya'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı Brezilya'da Şiddetli Yağış Sele Yol Açtı Elon Musk bunu sevmedi: Amazon'dan Tesla çalışanlarına açık çağrı! Elon Musk bunu sevmedi: Amazon'dan Tesla çalışanlarına açık çağrı!
Kaynak: BBC

Brezilya, Amazon, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor - Son Dakika

BBC
Bu haber BBC tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. BBC tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı BBC kurumudur.

Son Dakika
18:17 AK Parti'den umutlandıran asgari ücret açıklaması: Önümüzdeki günlerde yeni müjdeler olacak
17:59 TFF başkanlığı için aday olan Mehmet Büyükekşi konusunda kulüpler anlaşma sağlayamadı
17:40 5 aylık hamile eşini katleden şahsın mahkemedeki savunması tepki topladı: Bebeğin benden olmadığını söyledi
17:39 Efsane futbolcu Ashley Cole'un soygun travması devam ediyor! Evini korumak için 420 bin lira ödeyip köpek satın aldı
17:34 Kadın fotoğrafının üzerine 'çocuk hırsızı' yazan kişiyi şikayet etti, şüpheli tutuklandı
17:17 Almanya'da alışveriş merkezinde silahlı saldırı! Saldırgan önce bir kadını öldürdü sonra intihar etti
17:07 Mehmetçik'ten sınır ötesinde teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı bölgelerinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
16:44 Burak Yılmaz'ın sözleri Beşiktaş'ı şaşkına çevirdi! Cenk Tosun transferi askıya alındı
16:26 Real Madrid, Fransız genç yıldız Tchouameni'yi 100 milyon euro karşılığında kadrosuna katmaya hazırlanıyor
16:22 Terk edilmiş eve girdiler, ışığı yakınca her yanı sarmış binlerce akreple karşılaştılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.06.2022 18:33:15. #1.11#
SON DAKİKA: Amazon ormanlarında kaybolan İngiliz gazeteci ve Brezilyalı uzman aranıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement