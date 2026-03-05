Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

05.03.2026 20:04  Güncelleme: 20:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ve dini lider Ayetullah Ali Hamaney'in öldürülmesi dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, Amerika'da yaşayan İranlıların bu gelişmeleri kutladığı görüntüler tartışma yarattı. Beyaz Saray'ın hızlı müdahale hesabı @RapidResponse47 tarafından paylaşılan videoda, Kentucky'de yaşayan İran-Amerikan kökenli bir ailenin saldırıları ve İran'daki olası rejim değişimi ihtimalini sevinçle karşıladığı görüldü.

Beyaz Saray'ın hızlı müdahale hesabı @RapidResponse47, sosyal medyada İran kökenli Amerikalı bir ailenin ABD'nin İran'a yönelik saldırılarıyla ilgili görüşlerini paylaştığı bir video yayımladı.

KUTLAMA HAVASI

Videoda yer alan ve Kentucky'de olduğu belirtilen aile tam bir kutlama havası yaşarken, birbirinden leziz yemeklerin odluğu bir sofrada kadehler de tokuşturuluyor.

Videoda konuşan aile üyeleri ise, İran'daki gelişmelerin ülkedeki yönetimin değişmesi için bir fırsat yaratabileceğini savunuyor.

"BU DEĞİŞİM İÇİN ÇOK BEKLEDİM"

Videoda konuşan Kentucky'de yaşayan İran kökenli Amerikalı Medi Gayumi, İran'da uzun süredir devam eden siyasi düzeni eleştirerek şunları söyledi:

"Bu değişim için hayatımın çoğunu bekledim. Nasıl hissettiğimi söylemek çok zor. İranlıların bir diktatörlük altında yaşadığı 47 yıl oldu."

Gayumi'nin sözleri videoda, ABD ve İsrail'in İran'daki saldırılarıyla bağlantılı gelişmelere ilişkin yorumlar eşliğinde paylaşıldı.

"İNSANLAR BUNU BEKLİYORDU"

Videoda konuşan bir diğer isim Naim Torçiyan ise İran'daki gelişmelerin uzun süredir beklendiğini söyledi. Torçiyan, İran'da yaşayan yakınlarının yaşanan huzursuz ortamda hayatlarını sürdürmeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlar bekledi, bekledi ve sürekli 'vuracak mı, vurmayacak mı?' diye sordu. Sonunda gerçekleşti. Henüz bitmedi ama insanlar sonunda yönetimi devirmek için bir şansları olduğu için gerçekten mutlular."

TRUMP'A GÖNDERME

Videoda ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın Ocak ayında sosyal medya üzerinden İran'daki protestolarla ilgili yaptığı "Yardım yolda" paylaşmasına da atıfta bulunuldu. Aile üyelerinin, Washington'un İran'daki gelişmeler konusunda daha fazla adım atmasını beklediği ifade edildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Ayetullah Ali Hamaney, Sosyal Medya, Beyaz Saray, Kentucky, Politika, Dünya, İran, Son Dakika

Son Dakika Dünya Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Szka788304 Szka788304:
    bizde de çok var bu tiplerden döneminde yaşasalar Atatürkçü de olmazlardı 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD’de, Hamaney’in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı ABD'de, Hamaney'in ölümüne 54 milyon dolarlık bahis oynandı
Yaşanan acının en net hali: ’’Savaş’’ kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi Yaşanan acının en net hali: ''Savaş'' kelimesini duyar duymaz boğazı düğümlendi
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı’ya kaybetti Kocaelispor, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı'ya kaybetti
Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi Fenerbahçe kupada 4 golle çeyrek finale yükseldi
’’Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık’’ diyen Sergen Yalçın’dan derbi mesajı ''Yoğun bakımdaydık, odaya çıktık'' diyen Sergen Yalçın'dan derbi mesajı
Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü Metrobüs şoförü direksiyon başında video izledi, facianın eşiğinden dönüldü
Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail’e seslendi: Teslim olmayacağız Hizbullah lideri Kasım, hem Lübnan halkına hem de İsrail'e seslendi: Teslim olmayacağız
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
Sergen Yalçın’dan Altay Bayındır sorusuna cevap Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna cevap
Salih Uçan’ın 552 günlük hasreti sona erdi Salih Uçan'ın 552 günlük hasreti sona erdi

20:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye’nin dostluğunun önemi bilinmeli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'a gerekli ikazlarda bulunduk, Türkiye'nin dostluğunun önemi bilinmeli
20:15
Trump, Hamaney’in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
Trump, Hamaney'in yerine geçmesi muhtemel ismi veto etti: Kabul edilemez
20:02
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
Memurlar da emeklilere tanınan haktan faydalanmak istiyor
19:14
ABD Başkanı Trump’tan İspanya ve İngiltere’ye İran tepkisi
ABD Başkanı Trump'tan İspanya ve İngiltere'ye İran tepkisi
18:22
İngiltere, Katar’a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
İngiltere, Katar'a 4 Typhoon savaş uçağı daha göndereceğini duyurdu
18:11
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
Rusya, tarafını açıkça ilan etti: Bu bizim savaşımız değil
18:08
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
Küçücük çocuğu tekme tokat dövdüler
17:47
İran saldırısına Aliyev’den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
İran saldırısına Aliyev'den sert tepki: Şerefsizler pişman olacak
17:05
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
İspanyollar, Türkiye için imza toplamaya başladı
16:38
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
İsrail saldırısı altındaki Lübnan, İran Devrim Muhafızları unsurlarını sınır dışı edecek
15:48
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
İran, Azerbaycan saldırısının arkasındaki ülkeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 20:32:59. #.0.4#
SON DAKİKA: Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.