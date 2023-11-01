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Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika

Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösterdi

Son Güncelleme: 01.11.2023 23:59

ABD'li oyuncu ve eski BM İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıya tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu.

ABD'li oyuncu ve eski Birleşmiş Milletler (BM) İyi Niyet Elçisi Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki Cibaliya Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırılara tepki göstererek ateşkes çağrısında bulundu. Dünyaca ünlü sanatçı, Instagram hesabında mülteci kampının saldırı sonrası görüntülerini paylaşarak, "Bu yapılan, kaçacak hiçbir yeri olmayan hapsolmuş bir topluluğa yönelik kasıtlı bir saldırıdır" ifadelerini kullandı.

"DÜNYA OLUP BİTENİ İZLİYOR"

Angelina Jolie, Gazze'nin son 20 senedir açık hapishane olduğunu ve bugün hızlı bir şekilde toplu mezara dönüştüğünün altını çizerek, "Dünya olup bitenleri izlerken ve birçok devletin aktif desteğiyle, milyonlarca Filistinli sivil, uluslararası hukuka aykırı olarak gıda, ilaç ve insani yardımdan mahrum bırakılırken toplu halde cezalandırılıyor ve insanlıktan çıkarılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

"DÜNYA LİDERLERİ BU SUÇLARA ORTAK OLUYOR"

Taraflara ateşkes çağrısında bulunan Jolie, "İnsani ateşkes talebini reddedip, BM Güvenlik Konseyinin her iki tarafa da ateşkes dayatmasını engelleyerek dünya liderleri bu suçlara ortak olmaktadır." ifadelerine yer verdi. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail savaş uçaklarının dün Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'na saldırı düzenlediğini duyurmuştu.

100 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, saldırıda ilk belirlemelere göre 100 kişinin hayatını kaybettiği ve kampta bulunan sivil yerleşim yerlerinden 6 Blok Mahallesi'nin tamamen yerle bir olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Dünya Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Angelina Jolie, İsrail'in Gazze'deki saldırısına tepki gösterdi - Son Dakika
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