Bakan Akar'dan Yunanistan'a tarihi rest: Aklınızı başınıza toplayın, ayaklarınız yere bassın

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çanakkale'de "AK Parti 2023'e Doğru Şehir Buluşmaları" programında konuştu. Pençe-Kilit Harekatı hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Akar, "491 terörist etkisiz hale getirildi. Terör koridoruna müsaade etmedik, etmeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Akar ayrıca, "Tek hedefimiz teröristler, mücadelemiz bu şekilde sürüyor" şeklinde konuştu.

YUNANİSTAN İLE DİYALOG AÇIKLAMASI

Açıklamasında, "Yunanistan ile diyalog tekliflerimizi her zaman ortaya koyuyoruz" ifadelerini de kullanan Akar, şöyle devam etti; "Yunanistan'ın gerginliği arttırıcı eylem ve söylemlerinden vazgeçmesini bekliyoruz. Sabırla barışçıl yöntemlere inanıyoruz. Fakat diyalog çağrımız zafiyet değildir. Hakkımızı koruyacağız. Oldubittiye izin vermeyeceğiz. Aklınızı başınıza toplayın. 3. tarafların söylemleriyle kendinize havada görmeyin."

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar.

ABD'YE MESAJ: TERÖRİSTLERE OLAN DESTEĞİNİZİ KESİN

ABD'ye terör mesajı da veren Akar, "Sizin tek muhatabınız Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir." dedi. Akar, "Teröristlere olan desteğinizi kesin, TSK varken sizin müttefikiniz, sizinle işbirliği yapabilecek güç Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir" şeklinde konuştu. Akar şöyle devam etti: "Ne zaman nerede ne yapmak gerekiyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde TSK bugüne kadar olduğu gibi gereğini yaptı, yapmaya devam edecek."