Yer üstü kadar yer altı zenginlikleriyle bilinen Türkiye, arkeolojik yapısıyla dünya kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor. Antalya'da gerçekleştirilen son kazılarda ise MS 343'te 73 yaşındayken hayatını kaybeden Hristiyan piskoposSt Nicholas'ın mezarı ortaya çıkarıldı.
St. Nicholas'ın bir başka özelliği ise tüm dünyanın dikkatini çekti. Çünkü zamanında fakirlere yaptığı yardımlar ve bağışlarla tanınanSt. Nicholas'ın, günümüzde de çok sık bilinen Noel Baba figürüne ilham kaynağı olması.
Bu gelişmelerin ardından dünya genelindeki çok sayıda arkeolog da mezarı incelemek adına Türkiye'ye gelme kararı aldı. Antalya'da ortaya çıkarılan mezarın arkeoloji camiası açısından çok önemli olduğu belirtiliyor.
Son Dakika › Dünya › Antalya'da Noel Baba figürüne ilham veren St. Nicholas'ın mezarı ortaya çıktı! Dünya çapındaki arkeologlar, inceleme yapmak için Türkiye'ye geliyor - Son Dakika