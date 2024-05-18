Antalyaspor, Alex de Souza ile 2 yıllık anlaşma sağladı

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Süper Lig takımlarından Antalyaspor, Brezilyalı teknik direktör Alex de Souza ile 2 yıllık anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

46 yaşındaki Alex de Souza, futbolculuk kariyerinde takım kaptanlığı da yaptığı Fenerbahçe’nin efsanevi oyuncuları arasında gösterildi.

Sarı lacivertli kulüpte büyük başarılar elde eden Alex de Souza, Süper Lig’de 2004-2012 sezonları arasında forma giymişti.

Fenerbahçe formasıyla toplamda 344 maça çıkan Alex, 172 gol atmış ve 150 asist yapmıştı. Bu sezonlarda 2 kere gol kralı, dört kere de asist kralı olmuştu.

Antalyaspor Kulübü Başkan Vekili ve Basın Sözcüsü Alkan Evren, Anadolu Ajansı’na yaptığı açıklamada, “Bir dönem Fenerbahçe'de de forma giyen Alex de Souza ile görüşmelerimiz olumlu sonuçlandı. Alex ile 2 yıllık sözleşme imzaladık” dedi.

Alex de Souza’nın yardımcılık görevi yine uzun yıllar Fenerbahçe forması giymiş Türk pasaportu da bulunan Mehmet Aurelio yapacak.

Kadıköy’de heykeli de dikilen Alex de Souza, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra futbola başladığı Brezilya ekibi Coritiba’ya transfer olmuş, ardından da aktif futbolculuğu bırakmıştı.

Teknik direktörlük kariyerine 2021-21 sezonunda Sao Paulo'nun U20 takımını çalıştırarak başlayan 46 yaşındaki Alex, son olarak Brezilya Serie B ekibi Avai'de görev yaptı.

Transfermarkt verilerine göre Avai’nin başında 18 maça çıkan Alex, 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

‘Hazır mısın Antalya, ben geliyorum’

Antalyaspor’un Instagram hesabından bir Alex de Souza, Antalyaspor taraftarlarına ve Türk futbolseverlere seslenerek “Türkiye’ye ilk adımımı 2004 yılında attım. Orada hem sportif hem de bireysel anlamda hayatımın en harika anılarını biriktirdim” dedi.

20 sene sonra Antalyaspor için Türkiye’ye “yeni anılar eklemek için” geri döneceğini belirten Alex, şöyle devam etti:

“Bu sefer sahanın kenarında Antalyaspor’un teknik direktörü olarak.”

Mesajını Türkçe sonlandıran Alex, “Hazır mısın Antalya? Ben geliyorum” diye konuştu.

Türk futbolunun bir başka önemli ismi Sergen Yalçın’ın çalıştırdığı Antalyaspor, 37 maçta topladığı 48 puanla 10’uncu sırada bulunuyor.

Yalçın, geçen haftalarda yaptığı açıklamada sezon sonu itibarıyla takımın başında olmayacağını açıklamıştı.