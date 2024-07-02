Türkiye'nin bazı kentlerinde Suriyelilere yönelik olaylarpatlak verdi. Suriye'de ise Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenlendi. Gerilimin arttığı bu dönemde sosyal medyada da Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar yapıldı.
Tüm dünya kamuoyu Türkiye'de yaşananlara dikkat kesildi. Orta Doğu üzerine yayın yapan medya kuruluşu Al-Bawaba ise oldukça dikkat çeken bir noktanın üzerinde durdu ve farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.
Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak, "Bu ürünleri almayın. Boykot edilecek Türk ürünleri. En azından bunu yapabilirsiniz" notunu düştü.
Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Öncelikle onların turizmini boykot edin, bu daha etkili olur" derken bir kullanıcı ise, "Mültecileri alanları boykot etmeyin" ifadesini kullandı. Al-Bawaba'nın haberinde bir diğer sosyal medya kullanıcısının ise, "Bu ürünleri ilk kez görüyorum. Bunlar genelde Mısır'da yaygın gibi gözüküyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.
Son Dakika › Dünya › Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (20)