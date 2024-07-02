Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları - Son Dakika
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Dünya

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları

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Kayseri'deki taciz olayı sonrası Türkiye'deki birçok kentte Suriyelilere yönelik olaylar yaşandı ve Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki alanlarda saldırılar gerçekleşti. Bu durumun ardından sosyal medyada Türkiye karşıtı paylaşımlar yapıldı. Orta Doğu üzerine yayın yapan Al-Bawaba, sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını belirtti. Kullanıcılar, Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak boykot çağrısında bulundu.

02.07.2024 19:03  Güncelleme: 19:40
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Türkiye'nin bazı kentlerinde Suriyelilere yönelik olaylarpatlak verdi. Suriye'de ise Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere saldırılar düzenlendi. Gerilimin arttığı bu dönemde sosyal medyada da Türkiye karşıtı çirkin paylaşımlar yapıldı.

FARKLI ÜLKELERDEN TÜRKİYE ALEYHİNE KAMPANYA

Tüm dünya kamuoyu Türkiye'de yaşananlara dikkat kesildi. Orta Doğu üzerine yayın yapan medya kuruluşu Al-Bawaba ise oldukça dikkat çeken bir noktanın üzerinde durdu ve farklı ülkelerden sosyal medya kullanıcılarının Türkiye'ye boykot çağrısı yaptığını ortaya çıkardı.

"BOYKOT EDİLECEK TÜRK ÜRÜNLERİ"

Sosyal medya platformu X'te paylaşım yapan bazı kullanıcılar Türk markalarının listesinin yer aldığı bir görsel paylaşarak, "Bu ürünleri almayın. Boykot edilecek Türk ürünleri. En azından bunu yapabilirsiniz" notunu düştü.

TÜRK TURİZMİNİ DE HEDEF ALDILAR

Bazı sosyal medya kullanıcıları, "Öncelikle onların turizmini boykot edin, bu daha etkili olur" derken bir kullanıcı ise, "Mültecileri alanları boykot etmeyin" ifadesini kullandı. Al-Bawaba'nın haberinde bir diğer sosyal medya kullanıcısının ise, "Bu ürünleri ilk kez görüyorum. Bunlar genelde Mısır'da yaygın gibi gözüküyor" ifadesini kullandığı ifade edildi.

Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları

Sosyal Medya, Orta Doğu, Kayseri, Türkiye, Suriye, Sosyal Medya, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Araplardan Türkiye karşıtı çirkin boykot paylaşımları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • İso Star: bizi boykot edene kadar gidin İsrail'i boykot edin. 267 7 Yanıtla
    Harun Sönmez: israil dostu boykot yapanların niye etsinlerki besle kargayı oysun gözünü demiş atalarımız 77 3 Zafer El: gazzeyi unutturmaya çalışıyorlar 21 2
  • Ferrari Alonso: Ülker i bizde boykot etmeliyiz. 86 29 Yanıtla
    Hidir Akbaba: Six kimsiniz? Ispanya mi Fransa mi 26 30 Bir rüya null: ediyoruz... şok marketde ülkerin... 16 3
  • Muammer Gökçetin: Keşke İsrail'li kardeşlerinin ürünlerini boykot etselerdi. 109 4 Yanıtla
  • Mahmut Karakuş: tamam gitsinler ve bizim ürünleri almasınlar söz 94 2 Yanıtla
  • sahbaz: zaten bunlarin hepsi israil boykot ediliyor diye israile karsi koydugumuz icin olmuyor mu? bolivya neden karisti buralarida karistiran ayni el degil mi kendinize gelin arkadaslar provakosyonlara uymayalim... uyanik olalim suc var ise cezasi mahkemededir. 45 10 Yanıtla
  • Ufuk Temel: Keyifleri bilir ;)) 53 1 Yanıtla
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