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"Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü - Son Dakika

"Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü

07.12.2021 18:04
"Artık AIDS'lisin" diyerek genç kızın yüzüne tükürdü

Edinburgh'daki bir sitede meydana gelen olay paniğe sebep oldu. İddialara göre ırkçılığa uğrayan 19 yaşındaki Yanice Wood adlı kız, bir kadının "Artık AIDS'lisin" diyerek yüzüne tükürmesi nedeniyle büyük korku yaşadı.

İskoçya'nın başkenti Edinburgh'daki lüks bir sitede yaşanan olayı duyanlar hayretler içerisinde kaldı. İsmi henüz açıklanmayan bir kadın, alışverişten döndüğü sırada site bahçesinde karşılaştığı 19 yaşındaki Yanice Wood adlı kıza yönelik ırkçı ifadeler kullandı ve "Evine dön" dedi. Bu sırada genç kız da kadına karşılık verdi. İkili arasında tartışma başladı.

"ARTIK AİDS'LİSİN" DİYEREK TÜKÜRDÜ

Asıl olay, saldırgan kadının biraz yürüyüp arkasını dönmesinden sonra yaşandı. Saldırgan kadın, hızla Yanice Wood'un yüzüne dönerek "Artık AİDS'lisin" diye bağırdı ve tükürdü. Genç kız, yaşadıklarının şoku içerisinde yüzündeki tükürüğü silmeye çalıştı.

Lüks sitede korku dolu anlar! 'Artık AIDS'lisin' diyerek kızın yüzüne tükürdü
Yanice Wood

DEHŞET ANLARINI ANLATTI

Yanice Wood, yaşadığı dehşet dolu dakikaları da anlattı. Wood, "Arkadaşımla birlikte yürüyorduk ve bana ülkeme dönmemi söyleyip ırkçı ifadeler kullandı. Bu dakikadan sonra küfürleşmeye başladık. Sonrasında ise AİDS'li olduğunu söyleyip yüzüme tükürdü. Ayrıca bir daha ona dönersem beni dövmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

Lüks sitede korku dolu anlar! 'Artık AIDS'lisin' diyerek kızın yüzüne tükürdü
Saldırgan kadın arbede sırasında "Artık AİDS'lisin" diyerek Yanice'nin yüzüne tükürdü

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yanice Wood, olayın ardından karakola giderek, saldırgan kadın hakkında şikayetçi oldu. Polis sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, olayın yaşandığı gün hemen bölgeye intikal edildiği ve konuyla ilgili soruşturmanın sürdüğü bilgisine yer verildi.

Lüks sitede korku dolu anlar! 'Artık AIDS'lisin' diyerek kızın yüzüne tükürdü
Saldırgan kadın, market alışverişinden dönüyordu
Artık AIDS'lisin diyerek genç kızın yüzüne tükürdü

İskoçya, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya 'Artık AIDS'lisin' diyerek genç kızın yüzüne tükürdü - Son Dakika Dünya


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