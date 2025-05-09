Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Asya\'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

Hindistan'ın Çarşamba günü Pakistan ve Pakistan yönetimindeki Keşmir'e düzenlediği hava saldırılarının ardından tansiyon yükseliyor. Dün gece boyunca Keşmir ve Azad Keşmir bölgesinde çatışan iki nükleer güç kayıplar verdi. Ölü sayısı 50'yi geçerken dün gece yaşanan çatışmalarda sivil kayıplar da verdildi.

09.05.2025 11:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hindistan, 22 Nisan'da Pahalgam bölgesinde 26 kişinin öldürüldüğü terör saldırısına misilleme gerekçesiyle 6 Mayıs'ta Pakistan toprakları ve yine Pakistan'ın kontrolündeki Azad Keşmir bölgesine füze saldırıları düzenledi.

Hint ordusu, "terör yapılanması" şeklinde nitelediği 9 hedefi vurduğunu açıklarken İslamabad yönetimi, saldırılarda sivillere ait 6 noktanın hedef alındığını ve 26 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Pakistan ordusu, Hindistan tarafının saldırısı sırasında 5 savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken Yeni Delhi yönetimi bunu teyit etmedi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ise ulusa sesleniş konuşmasında Hindistan'ın saldırılarının sonuçlarına katlanmak zorunda kalacağını, Pakistan'ın hayatını kaybedenlerin intikamını alacağını ifade etmişti.

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

DÜN GECE ÇATIŞMALAR YAŞANDI

İki nükleer güç Pakistan ve Hindistan arasında gerilim sürüyor. Yerel güvenlik görevlilerinin açıklamalarında, Keşmir bölgesinin fiili sınır Kontrol Hattı'nda (LoC) dün gece taraflar arasında meydana gelen çatışma sonucu en az 5 sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesinde en az 4 sivilin öldüğü, 12 kişinin yaralandığı bildirilirken Hindistan idaresindeki Cammu Keşmir'de 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

PAKİSTAN SON 24 SAATTE 48 İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI

Pakistan'ın resmi devlet televizyonu PTV, ordunun Hindistan İHA'larına yönelik operasyonları hakkında açıklama yaptı. güvenlik kaynaklarına dayandırılan habere göre, Pakistan silahlı kuvvetleri şu ana kadar toplam 77 düşman İHA'sını düşürdü.

PTV, 8 Mayıs akşamı 29 Hint İHA'sı vurulurken, son 24 saat içinde ise 48 İHA'nın daha etkisiz hale getirildiğini bildirdi. PTV, Pakistan'ın Hindistan saldırılarına "orantılı karşılık" verdiğini belirterek, askeri operasyonların devam ettiğini duyurdu.Pakistanlı yetkililer, söz konusu İHA'ların hangi bölgelerde ve ne zaman düşürüldüğüne dair teknik detayları paylaşmazken, sınır ihlallerine karşı savunma operasyonlarının süreceğini vurguladı.

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

HİNDİSTAN: ÇOK SERT YANIT VERECEĞİZ

Hindistan Dışişleri Bakanı Subrahmanyam Jaishankar, Pakistan'ın askeri eylemlerine "çok sert" yanıt verileceğini bildirdi. Jaishankar, Pahalgam saldırısının "Hindistan'ın sınır ötesi terörist altyapıyı hedef alarak yanıt vermesini zorunlu hale getirdiğini" ileri sürdü.

The Hindu'nun haberine göre Jaishankar, Yeni Delhi'de düzenlenen "20. Hindistan- İran Ortak Komisyon Toplantısı'nda" İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile görüştü. Toplantının ardından açıklamalar yapan Jaishankar, Erakçi'nin ziyaretinin, Hindistan'ın "Pahalgam terör saldırısına yanıt verdiği bir sırada" gerçekleştiğini anımsattı.

İslamabad yönetimine hitaben konuşan Jaishankar, "Tepkimiz hedef odaklı ve ölçülüydü. Durumu tırmandırmak niyetinde değiliz. Ancak, (Pakistan'dan) bize karşı askeri saldırılar olursa, bunlara çok sert bir yanıt verilecek, bu konuda şüphe olmamalı" ifadesini kullandı.

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

ABD AĞIZ DEĞİŞTİRDİ

ABD Başkanı Donald Trump, 2 gün önce Hindistan'ın saldırılarının ardından tarafları sakin olmaya çağırarak, "Misilleme yaptılar, umarım artık dururlar. Gerekirse arabuluculuk yapmaya hazırız" açıklamasını yaptı. Fox News'e konuşan ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ise dün Hindistan ile Pakistan arasındaki gerginliğin "ABD'yi ilgilendirmediğini" söyledi. Vance, her iki ülkeyi sakin olmaya çağırdıklarını ancak bu çatışmanın ABD'nin kontrol edebileceği bir mesele olmadığını vurguladı.

Vance, "Tarafları yatıştırmaya çalışıyoruz, ancak bu bizim doğrudan müdahale edeceğimiz bir konu değil" diye konuştu. Diplomatik çözüm yollarının önemine dikkat çeken Başkan Yardımcısı, "ABD'nin Pakistanlılara veya başka bir ülkeye silahlarını bırakmalarını emretme yetkisi yok" şeklinde konuştu.

Bu gerilimin daha büyük bir bölgesel çatışmaya ya da nükleer bir krize dönüşmemesini umduklarını belirten Vance, şu an için böyle bir senaryonun gerçekleşeceğini düşünmediklerini de sözlerine ekledi.

Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor

SINIR ÇATIŞMALARI SÜRÜYOR

Hindistan ordusu da Pakistan'ın sınır hattında gece saatlerinde insansız hava araçları (İHA), füzeler ve çeşitli silahlarla saldırılar düzenlediğini öne sürdü. Askeri yetkililer, bu saldırıların "etkili şekilde engellendiğini" açıkladı.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hindistan Ordusu, Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin batı sınırı boyunca çok sayıda harekât gerçekleştirdiğini belirtti. Açıklamada, İHA ataklarının püskürtüldüğü ve ateşkes ihlallerine karşılık verildiği ifade edildi.

Savaş ve Çatışma, Hindistan, Tansiyon, Pakistan, Güvenlik, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • ZEKİ:
    İran yine orada şaşırdık mıtabiki hayır. Nerede müslüna saldırı varda Ermenistan hindistan koşarak gidiyor.. 38 5 Yanıtla
  • Deniz Kisa:
    Bir siz eksiktiniz PAKI ler 13 27 Yanıtla
  • Akbt Drn:
    Açın kapıları mazlumlara 9 30 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Bakıyorum da İngiltere destekli Hindistana kimse laf etmiyor.Bu kadar mı din düşmanlığı var.Bu kadar mi Müslüman değilsiniz.Siz bırakın Pakistani, Türkiye Cumhuriyetini savunamayacak kadar aciz zihniyetsiniz..... 23 2 Yanıtla
  • UğuR DURAN:
    2-3 aya kalmaz Ülkemiz de Pakistanlı din kardeşlerimizde gelecek çok şükür?! 7 18 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim Alkollü sürücüden ilginç savunma: Ehliyetimi size verdim
Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor Çocuklarıyla makyaj videosu çeken kadına tepki yağdı: Para için çocuklarını kullanıyor
112’ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı Cezası artırıldı 112'ye asılsız ihbarda bulunanlar yandı! Cezası artırıldı
UEFA Konferans Ligi’nde finalin adı belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde finalin adı belli oldu
Kartalkaya’daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı Kartalkaya'daki yangın faciasını araştırma komisyonunun görev süresi uzatıldı
Dışişleri Bakanlığı’ndan Sudan’a seyahat uyarısı Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan'a seyahat uyarısı
Trump, Netanyahu ile teması kesti Orta Doğu’da onsuz ilerleyecek Trump, Netanyahu ile teması kesti! Orta Doğu'da onsuz ilerleyecek
ABD’den İsrail’e tehdit: Ağır bedel ödersiniz ABD'den İsrail'e tehdit: Ağır bedel ödersiniz
Galatasaray yarın şampiyon olabilir Galatasaray yarın şampiyon olabilir
1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı 1.2 milyar liralık tefecilik operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Nazan Öncel’den korkutan haber Ambulansla hastaneye kaldırıldı Nazan Öncel'den korkutan haber! Ambulansla hastaneye kaldırıldı

20:55
Fenerbahçe’de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
Fenerbahçe'de Tadic ve Talisca arasında gerginlik
20:36
ABD’de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı
20:06
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı
19:05
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak
Pervin Buldan yanıtladı: PKK kongrede alınan kararları ne zaman açıklayacak?
17:37
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
09:03
Surat ifadesine dikat İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
Surat ifadesine dikat! İsmail Kartal basın toplantısını terk etti
08:55
Adana’da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
Adana'da seyyar satıcıdan zehir saçan ticaret
08:48
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu Uzman isim yanıtladı
Türkiye sıcak çatışmalara taraf olur mu? Uzman isim yanıtladı
08:45
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan’a dava açtı
Kadir İnanır, Hülya Koçyiğit ve eşi Selim Soydan'a dava açtı
08:44
Ali Koç’un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
Ali Koç'un canlı yayında açıkladığı 4 yıldız futbolcu ortaya çıktı
08:37
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
Erbakan yeni ittifak için tek partinin ismini verdi: Aynı çizgideyiz
08:25
Çin’den sonra ABD’ye bir büyük darbe daha
Çin'den sonra ABD'ye bir büyük darbe daha
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2025 21:13:25. #7.12#
SON DAKİKA: Asya'daki savaşta gece boyunca silahlar susmadı! Ölü sayısı artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.