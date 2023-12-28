 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Avrupa Birliği'nin mimarı Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
BBC

Avrupa Birliği'nin mimarı Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti

Modern Avrupa Birliği’nin mimarı olarak tanımlanan eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında öldü.

Avrupa Birliği\'nin mimarı Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti
28.12.2023 - 03:14,
Abone Ol

Modern Avrupa Birliği’nin mimarı olarak tanımlanan eski Avrupa Komisyonu Başkanı Jacques Delors 98 yaşında öldü.

Delors’un ölüm haberini kızı Martine Aubry paylaştı.

Aubry babasının Çarşamba sabahı Paris'teki evinde uykusunda öldüğünü söyledi.

Fransız politikacı, Birlik içinde insanların, ürünlerin ve hizmetlerin serbest dolaşımına olanak tanıyan ortak pazarın yaratılmasında etkili oldu.

1985'ten 1995'e kadar görev yapan Delors, aynı zamanda Avrupa Birliği’nin ortak para birimi euronun da temelini attı.

Delors aynı zamanda Türkiye’nin birliğe üyeliği tartışmalarındaki açıklamalarıyla da öne çıktı.

Komisyon başkanlığı sürecinde Türkiye’nin kültürel ve dini olarak Avrupa Birliği’ne ait olmadığını düşünenler arasındaydı.

Delors, Birlik için “Hristiyan kulübü” ifadesini de kullanmış ve Türkiye’nin kabulünün zorluğunda bunun da yattığını savunmuştu.

Jacques Delors’un bu ifadesi AKP’nin iktidara geldiği 2002 seçimlerinden sonra başlayan AB sürecinde de çokça gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sıkça AB’nin bu sözün aksini kanıtlamak için Türkiye’yi üyeliğe kabul etmesi gerektiğini savundu.

'Bildiğimiz Avrupa’nın kurucularından'

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 1981-84 yılları arasında Fransa maliye bakanı olarak da görev yapan Delors'u öven bir anma mesajı yayınladı.

Bu mesajda Delors’tan "Avrupamızın yorulmak bilmeyen mimarı” olarak söz etti.

Macron, "Onun (birliğe olan) bağlılığı, idealleri ve hakkaniyet duygusu bize her zaman ilham verecektir" dedi.

Delors, Avrupa Komisyonu başkanlığını üç dönem yürüttü ve bu görevde en uzun kalan isim oldu.

Şu anda bu görevi yürüten Ursula von der Leyen, Delors’u "Avrupayı daha güçlü hale getiren bir vizyoner" olarak tanımladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de Fransız siyasetçiden, “bildiğimiz Avrupa’nın kurucularından” diye söz etti.

Bir Fransız sosyalisti olan Jacques Delors, İkinci Dünya Savaşı sonrası yeniden kurulan dünyada entegrasyon fikrine sıkı bir şekilde inanıyordu.

AB yönetiminin zirvesinde olduğu süreçte, ortak pazar ve euronun yanı sıra Schengen vize sistemi ve Erasmus öğrenci değişim programının uygulamaya geçmesini sağladı.

1980’lerin sonunda Delors ismi İngiltere’de tartışmaların merkezindeydi.

Ada’da birliğin ortak para birimi fikrine şüphe duyan ve Avrupa Parlamentosu’nun nüfuz alanını genişletmeye çalıştığını düşünen bir blok bulunuyordu.

İngiliz tabloid gazetesi The Sun, bu girişimlerin merkezindeki Delors’u hedef alan 1990 yılına ait manşetinde “Sana girsin Delors” ifadelerini kullandı.

Margaret Thatcher, Delors’un ekonomi politikalarını eleştiriyor ve bunların karar verme yetkisini İngiliz Parlamentosu'nun elinden alacağını savunuyordu.

Thatcher ve Delors’un karşılıklı olarak birbirlerinden “nefret ettikleri” de bizzat Muhafazakar Partili isimler tarafından dile getirildi.

1995 yılında AB’deki görevinden ayrılan Delors, lehine anketlere karşın Fransa cumhurbaşkanlığına aday olmayı reddetti.

Avrupa Birliği idealini savunmayı sürdüren Delors, Avrupa'da popülizmin tehlikeleri konusunda uyarı açıklamaları yaptı.

Delors 1925 yılında Paris’te dünyaya gelmişti.

Kaynak: BBC
YORUMLAR

Avrupa Birliği, Paris, Avrupa Birliği, Ölüm, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa Birliği'nin mimarı Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika

BBC

23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 03:19:49. #1.12#
SON DAKİKA: Avrupa Birliği'nin mimarı Jacques Delors 98 yaşında hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement