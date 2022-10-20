AB'den İran İHA'larına karşı ilk adım: Rusya'ya dron teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı - Son Dakika
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AB'den İran İHA'larına karşı ilk adım: Rusya'ya dron teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı

20.10.2022 15:09

Avrupa Birliği Rusya'nın İran'dan aldığı İHA'larla son günlerde Kiev'î bombalamasın ardından dron'lara karşı yaptırım uygulamaya karar verdi. Buna göre yapılan açıklama da, ''AB ülkeleri, dron teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı. AB ayrıca, daha önceki yaptırımlar listesinde yer alan 4 İranlı kuruluşu daha kapsayacak şekilde yaptırımları genişletmeye hazırdır" ifadelerini kullanıldı.

Rusya'nın 10 Ekim'den bu yana başkent Kiev'in enerji altyapısını hedef alarak bombalanmasın ardından başkent karanlığa gömülmüştü. Saldırıların İran'ın Rusya'ya verdiği dron'lar ile yapılmasının ardından Avrupa Birliği yeni bir adım attı.

GÖRÜŞMELER 3 GÜN SÜRDÜ

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'ya insansız hava aracı tedarik ettiği gerekçesiyle İran'a uygulanacak yeni yaptırımlar konusunda İran İHA'larını da hedef alarak, "3 gün süren görüşmelerin ardından AB büyükelçileri, Ukrayna'yı vuran İran insansız hava araçlarını tedarik eden kuruluşlara karşı alınacak önlemler üzerinde anlaştı. Yazılı prosedür sona erdi. Yaptırımlar bu öğleden sonra yayınlanarak yürürlüğe giriyor" ifadeleri kullanıldı.

''KARAR REKOR SÜREDE ALINDI''

Kararın rekor sürede alındığı belirtilen açıklamada, "AB ülkeleri, dron teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı. AB ayrıca, daha önceki yaptırımlar listesinde yer alan 4 İranlı kuruluşu daha kapsayacak şekilde yaptırımları genişletmeye hazırdır" denildi.

YAPTIRIM SİNYALİ VERMİŞTİ

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Rusya İran tarafından tahsis edilen İHA'lar kullanıyor. (Ukrayna Dışişleri Bakanı) Bakan Kuleba bu tip silahlarla ilgili bilgiler verdi. Biz de bu konuda bilgiler topluyoruz. Bu konuda tepkimizi tüm olanaklarımızla vermeye hazırız. Şimdi kanıt toplamaktayız" demişti.

''AVRUPA'NIN KALBİNDE KATLİAM YAPIYORLAR''

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı danışmanı Podolyak İHA'lar için Tahran'ı suçlayarak, "İran, Ukrayna halkını katletmekten sorumlu. Kendi halkına baskı yapanlar, şimdi de Rus canavarlarına Avrupa'nın kalbinde toplu katliam için silah veriyor. Totaliterlik karşısında yarım bırakılan işler ve tavizler tam da bu anlama geliyor. Bu durumda yaptırım yapmak yetmez'' ifadelerini kullanmıştı.

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SON DAKİKA: AB'den İran İHA'larına karşı ilk adım: Rusya'ya dron teslimatlarından sorumlu 3 kişi ve 1 kuruluşun varlıklarını dondurma kararı aldı - Son Dakika
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