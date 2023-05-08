Avrupa'da Türkiye'de yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı - Son Dakika
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Avrupa'da Türkiye'de yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı

08.05.2023 11:35

Avrupa'da Türkiye'de yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi birçok noktada tamamlandı. İspanya, Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Macaristan'da oy verme işlemi sona erdi. Oylar konsoloslukta muhafaza edildi ve diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi. Polonya'daki oylar da aynı şekilde gönderilecek.

Avrupa'da, Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanma işlemi birçok noktada tamamlandı.

Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya ve Macaristan'da Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı.

OYLAR KONSOLOSLUKTA MUHAFAZA EDİLDİ

Oy kullanma işlemleri, Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda 5-7 Mayıs'ta gerçekleştirildi. 2 bin 673'ü Madrid'de, 3 bin 165'i Barselona'da, kayıtlı 5 bin 838 seçmenin bulunduğu İspanya'da seçime katılım oranı yüzde 55 civarında oldu. Rahat ve sorunsuz geçen oy kullanma işlemlerinin ardından sandıklarda toplanan oy pusulaları, diplomatik torbalara konulup mühürlendikten sonra Madrid Büyükelçiliği ve Barselona Başkonsolosluğu'nda gece muhafaza edildi.

İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

DİPLOMATİK KURYELERLE GÖNDERİLDİ

Sabah havalimanlarına taşınan oy torbaları, diplomatik kuryelerin eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) İstanbul seferini gerçekleştirecek uçaklara konuldu. Oy pusulaları, Türkiye'ye ulaştırıldıktan sonra kolluk kuvvetleri nezaretinde Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna götürülecek.

İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi

POLONYA'DAKİ OYLAR DA GÖNDERİLECEK

Diğer yandan 1484 seçmenin kayıtlı olduğu, ilk defa oy kullanma işleminin yapıldığı Portekiz'de, Türkiye'nin Lizbon Büyükelçiliğinde kullanılan oyların yer aldığı pusulalar da aynı yolla TSİ 12.55'de kalkacak THY'nin Lizbon-İstanbul uçağıyla yurda gönderilecek.

İspanya ve Polonya'dan oy pusulaları diplomatik kuryelerle Türkiye'ye gönderildi
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Seçim 2023, İspanya, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'da Türkiye'de yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'da Türkiye'de yapılacak seçimler için oy kullanma işlemi tamamlandı - Son Dakika
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