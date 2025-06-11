Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler - Son Dakika
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Dünya

Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler

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Avrupa\'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel\'in konuşmasını kestiler
11.06.2025 18:24  Güncelleme: 18:36
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Avrupa\'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel\'in konuşmasını kestiler
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Avrupa Birliği Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı'nın 73'üncü Genel Kurul Toplantısı'nda AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in Gazze'deki soykırıma dikkat çeken konuşması "Bu oturumun konusu değil" diyerek kesildi.

Avrupa Birliği (AB) Parlamentoları Avrupa İşleri Komisyonları Konferansı'nın (COSAC) 73'üncü Genel Kurul Toplantısı Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlendi.

AVRUPA'NIN GAZZE HAZIMSIZLIĞI

Genel Kurul'da yaptığı konuşmada Gazze'deki soykırıma dikkat çeken AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel'in konuşması "Bu oturumun konusu değil" diyerek kesildi.

"İNSAN HAKLARI AÇISINDAN ÇOK ÜZÜCÜ"

Engellemelere rağmen konuşmasına devam eden Karayel, şu ifadeleri kullandı: "Benim sürem henüz dolmadı. Peki ya ifade özgürlüğü ne olacak? Antisemitizm hakkında kınama var. Peki ya Hristiyanlık karşıtlığı, İslam karşıtlığı? Yani bu çok ama çok ilginç bir durum ve insan hakları açısından çok üzücü. Burası Avrupa ve insan haklarını desteklediğimiz yer. Peki ya Gazze'deki insanların hakları?"

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜMÜZE DARBE VURULDU"

Öte yandan Karayel, o anları "Gazze'deki soykırımı duymaya bile tahammülleri yok. Avrupa Birliği Konferansı'nda (#COSAC) ifade özgürlüğümüze darbe vuruldu! Bizi susturamayacaksınız! Katil İsrail hukuk önünde, zulme sessiz kalanlar ise tarih önünde er yada geç hesabını verecek." ifadeleriyle sosyal medya hesabından paylaştı.

Karayel'in paylaşımı şu şekilde;

Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler

İsmail Emrah Karayel, Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Milletvekili, İstanbul, AK Parti, Politika, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Avrupa'nın Gazze hazımsızlığı! AK Partili Karayel'in konuşmasını kestiler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • osman şahin:
    CİDİ OLMADIĞINI BİLDİKLERİNDEN KESMİŞLER 24 25 Yanıtla
  • 2025Nisre.:
    konubaska ise kesilebilir 17 19 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    sadece konuşuyor neden kesiyorlar ki başka birşey yapmio ki icraat yok konusuyoruz 21 8 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    Ne diyor bu aekfjjfiisis kesin bu sjsuudud sesini demişler iyi demişler 7 14 Yanıtla
  • Kenann Sırmal:
    Samimiyetten yoksun olduğunuz için, konuşunca mangalda kül bırakmıyordunuz ama, el altından ticarete devam, eee Avrupa iki yüzlü ildunuzu biliyo ve sizi ciddiyete almiyo tabi, ama yinede Avrupa'nın böyle davranması kabul edilebilir değil, kınıyorum 8 8 Yanıtla
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