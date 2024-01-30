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Avustralya'da Haber Kanalı Hayvanlara Adalet Partisi Milletvekilinin Fotoğrafını Değiştirerek Skandal Yarattı - Son Dakika
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Avustralya'da Haber Kanalı Hayvanlara Adalet Partisi Milletvekilinin Fotoğrafını Değiştirerek Skandal Yarattı

Avustralya'da Hayvanlara Adalet Partisi milletvekili Georgie Purcell'in fotoğrafını değiştiren Nine News adlı haber kanalı, Photoshop kullanarak göğüs büyütme ve göbeği açık gösterme gibi oynama yaptı. Kanal, skandalın ardından özür diledi ve suçu "Photoshop otomasyonu"na atmaya çalıştı. Purcell, bu müdahalenin kadın siyasetçilere yönelik cinsel objeleştirme pratiğinin bir örneği olduğunu belirtti ve medyanın bu eğilimini eleştirdi.

Avustralya\'da Haber Kanalı Hayvanlara Adalet Partisi Milletvekilinin Fotoğrafını Değiştirerek Skandal Yarattı
30.01.2024 - 14:29,  Güncelleme: 14:35
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Avustralya'da Hayvanlara Adalet Partisi'nin milletvekili Georgie Purcell'in fotoğrafını değiştiren Nine News adlı haber kanalı, 'Photoshop otomasyonu' kullanarak skandal bir olaya imza attı.

Kanal, Victoria eyalet Milletvekili Purcell'in fotoğrafında göğüs büyütme ve göbeği açık gösterme gibi oynama yaparak orijinal görüntüyü değiştirdi.

Sosyal medya hesabında orijinal ve değiştirilmiş hallerini paylaşan Purcell, bu müdahalenin kadın siyasetçilere yönelik cinsel objeleştirme pratiğinin bir örneği olduğunu belirtti. Nine News, olayın ardından özür dileyerek suçu "Photoshop otomasyonu"na atmaya çalıştı.

Geçen yıl çıplak resmedilen Victoria Başbakanı Jacinta Allan'a yapılan benzer bir olayı hatırlatan Purcell, medyanın kadın politikacıları cinselleştirme eğiliminde olduğunu ifade etti.

Nine News sahibi Hugh Nailon özür dilese de, yaşananın bir grafik hatası olduğunu belirtti. Adobe firması, Photoshop'ta herhangi bir değişiklik için insan müdahalesi ve onayı gerektiğini açıkladı. Purcell, Nine News özrünü kabul etti ancak bu tür tacizlerin kamusal hayatta kadınlara yönelik tehdit oluşturduğunu ve haber merkezinin bu durumu fark etmemesini eleştirdi.

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Abdullah Teymur
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