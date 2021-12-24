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Neslinin tükendiği düşünülen Avustralya'ya özgü el balığı 22 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika

Neslinin tükendiği düşünülen Avustralya'ya özgü el balığı 22 yıl sonra görüntülendi

24.12.2021 15:21
Neslinin tükendiği düşünülen Avustralya'ya özgü el balığı 22 yıl sonra görüntülendi

Avustralya Tarım, Su ve Çevre Bakanlığı, ülkenin güneydoğusunda bulunan Tasmanya eyaleti açıklarında, sadece Avustralya'ya özgü nadir bir tür olarak bilinen ve nesli tükenildiği düşünülen pembe el balığı görüntülendiğini duyurdu. Pembe el balığı vahşi doğada daha önce 5 kez görüntülenirken, en son 1999 yılında yine Tasmanya kıyılarında görülmüştü.

Avustralya'nın Tasmanya eyaletindeki denizlerde mercan, ıstakoz ve balık türlerini incelemek için yapılan araştırmanın parçası olarak deniz tabanına yerleştirilen kamera, en son 1999'da görüntülenen ve nesli tükenmekte olduğu açıklanan Avustralya'ya özgü nadir bir tür olan pembe el balığını görüntüledi.

DENİZ TABANINA KAMERA YERLEŞTİRDİLER

Avustralya Yayın Kurumundaki haber göre, Tasmanya Üniversitesinin Deniz Araştırmaları Enstitüsünden bilim insanları, Tasman Fracture Marine Park'taki denizlerde, mercan, kaya ıstakozu ve çizgili trompetçi balıklarını incelemek amacıyla denizin tabanına kamera yerleştirdi.

22 YILDIR GÖRÜLMEMİŞTİ

Sabit kameranın kayıtlarını incelemeye alan bilim insanları, 22 yıldır görülmemesi nedeniyle neslinin tükendiğinden endişe edilen Avustralya'ya özgü pembe el balığının görüntülerine rastladı.

VAHŞİ DOĞADA 5 KEZ GÖRÜLDÜ

Fener balığı ailesinin bir üyesi olan ve bugüne kadar vahşi doğada yalnızca 5 kez görülen pembe el balığı, en son 1999'da Tasmanya'nın başkenti Hobart'ın güneydoğusundaki Tasman Yarımadası açıklarında bir dalgıç tarafından görüntülenmişti.

HEYECAN VERİCİYDİ

Heyecan verici bir keşif! El balığını yeniden görmenin heyecanını yaşayan bilim insanları, daha önceki verilere göre balığın korunaklı sığ koylarda yaşayan bir su türü olduğunu düşünüyordu.

HAYATTA KALMALARI YÖNÜNDE UMUTLAR ARTIYOR

Ancak el balığının bu kez 150 metre derinlikte kaydedilmesinin yeni bir bilgi olduğunu belirten Tasmanya Üniversitesinde Deniz Biyoloğu Doç. Neville Barrett, "Bu heyecan verici bir keşif ve daha önce düşünülenden daha geniş yaşama alanlarına sahip olan pembe el balıklarının hayatta kalmaları yönündeki umutları artırıyor." ifadesini kullandı.

TUHAF GÖRÜNEN KÜÇÜK BİR BALIK BELİRDİ

Görüntüleri inceleyen Tasmanya Üniversitesinin Antarktika ve Deniz Araştırmaları Enstitüsünden Ashlee Bastiaansen, "Ham videolarımızdan birini izliyordum ve bu resif çıkıntısında biraz tuhaf görünen küçük bir balık belirdi. Daha yakından baktım ve küçük ellerini görebiliyordum." diye konuştu.

14 FARKLI TÜR EL BALIĞINDAN SADECE BİRİ

Avustralya'ya özgü nadir bulunan el balığı, ülkenin güneyinde bir ada eyaleti olan ve yaklaşık 541 bin nüfuslu Tasmanya'nın çevresindeki denizlerde görülen 14 farklı tür el balığından biri olarak biliniyor.

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Avustralya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Dünya Neslinin tükendiği düşünülen Avustralya'ya özgü el balığı 22 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika Dünya


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SON DAKİKA: Neslinin tükendiği düşünülen Avustralya'ya özgü el balığı 22 yıl sonra görüntülendi - Son Dakika
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