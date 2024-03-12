Avustralya\'dan Yeni Zelanda\'ya giden uçaktaki yolcular tavana yapıştı

Avustralya’dan Yeni Zelanda’ya giden uçaktaki yolculardan biri, “tavana yapıştıkları” anları BBC’ye anlattı.
Şili- Brezilya havayolu Latam’ın dün gerçekleştirdiği uçuşta yer alan Brian Jokat, bir anda hızla alçalmaya başlayan uçağın çok sayıda yolcuyu koltuklarından havalandırdığını söyledi.
Olayın “teknik bir sorun” yüzünden gerçekleştiği ve 50 kişinin yaralandığı açıklandı.
Auckland’e inişlerinin ardından 12 yolcu hastaneye kaldırıldı.
Jokat, yolcuların büyük bir hızla tavana çarpması nedeniyle bazı tavan panellerinin kırıldığını, daha önce hiçbir uçağın böylesine hızlı alçaldığını görmediğini anlattı:
“Yanımdaki kişi tavana yapışmıştı. O an sonumuzun geldiğini düşündüm.
“İnsanların kafalarından kan akıyordu, herkes çığlık çığlığaydı, tam bir kaos yaşandı.”
Radio New Zealand’a konuşan bir diğer yolcu da, olay sırasında emniyet kemeri takılı olmayan kişilerin uçağın içinde duvardan duvara savrulduğunu ve tavanın kan izleriyle kaplandığını aktardı.
Bu olaya nasıl bir “teknik sorunun” yol açtığı ise açıklanmadı.
Uçuş takip sitesi FlightAware verilerine göre söz konusu uçak, üç saatlik uçuşun ikinci saatinden sonra irtifa kaybetmeye başladı.
Latam olay nedeniyle yolculardan özür diledi.
Yeni Zelanda’ya inen uçağın daha sonra Şili’nin başkenti Santiago’ya uçması planlanıyordu.
Fakat bu uçuş iptal edildi.
Radio New Zealand’a göre uçuş bugüne ertelendi.
Olayın ardından Boeing hisseleri yüzde 4 civarında değer kaybetti.
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