Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

Azerbaycan\'dan İsrail\'i çıldırtacak hamle
10.03.2026 10:35
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in ABD desteğiyle İran'a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede sivillerin yaşam koşulları zorlaşırken, Azerbaycan İran'a insani yardım gönderdi. Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatıyla hazırlanan yardım kapsamında gıda ve tıbbi malzemeler Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla İran'a sevk edildi

İsrail'in ABD desteğiyle 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşanan kriz sivillerin yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. Azerbaycan, çatışmalardan etkilenen bölgelere insani yardım gönderdiğini açıkladı.

TALİMAT İLHAM ALİYEV'DEN

Bakü merkezli Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, İran'a insani yardım gönderildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yardımın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda hazırlandığı ve bakanlığa ait araçlarla sevk edildiği belirtildi.

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

GIDA VE SAĞLIK MALZEMELERİ YER ALDI

Hazırlanan yardım paketinde temel gıda ürünleri ile tıbbi malzemelerin bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda İran'a 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği açıklandı.

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

YARDIM MALZEMELERİ ARAÇLARLA SEVK EDİLDİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla yola çıkarılan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İran'a gönderildiği ifade edildi.

Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle

GERİLİM YUMUŞADI

Öte yandan İran'dan gönderildiği iddia edilen bir insansız hava aracının Azerbaycan topraklarına düşmesiyle iki ülke arasında yaşanan gerilim, Azerbaycan'ın insani yardım hamlesiyle kısmen yumuşadı.

Güncel, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle - Son Dakika

Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler yeni koridor önerilerini gündeme getirdi
Trump’ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil Trump'ın şeytani planına DEM Parti karşı çıktı: Kürtler hiçbir gücün silahlı gücü değil
Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular Yeni lideri kutlarken füzelerin hedefi oldular
Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı Yazılan cezanın miktarını görünce soluğu binanın tepesinde aldı
Mourinho derbide fena kızardı İşte onu delirten kelime Mourinho derbide fena kızardı! İşte onu delirten kelime
İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı İBB yolsuzluk davasında ilk duruşma yeniden başladı
7-0 kazanıp ’’Espana’’ bestesiyle coştular 7-0 kazanıp ''Espana'' bestesiyle coştular
Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti Kardeşine söyleneni duyunca okulu basıp 2 öğrenciyi darp etti
Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor Saudi Aramco iki petrol sahasında üretimi azaltıyor

10:48
Bahçeli’nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
Bahçeli'nin Kürtlerle ilgili sözleri parti grubunda ayakta alkışlandı
10:41
Bayram öncesi havalara uçacaklar Fenerbahçe’den çalışanlarına dev promosyon
Bayram öncesi havalara uçacaklar! Fenerbahçe'den çalışanlarına dev promosyon
10:32
Kim Kardashian’dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı
Kim Kardashian'dan yıllar sonra gelen itiraf: Bir erkeğin nasıl olması gerektiğinin tam tanımı
10:28
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı Avukatlardan yumruklu protesto
İBB davasının ikinci celsesi de gergin başladı! Avukatlardan yumruklu protesto
10:16
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı İşte nedeni
Yıldız futbolcuya sapık muamelesi yapıldı! İşte nedeni
10:07
MSB: Malatya’ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
MSB: Malatya'ya Patriot hava savunma sistemi konuşlandırıldı
09:59
Kim’i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
Kim'i küplere bindiren adım: Korkunç sonuçlar doğuracak
09:45
Pompa çıldırdı Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
Pompa çıldırdı! Akaryakıta 24 saat geçmeden yeni zam
08:59
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
08:41
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2026 11:02:37. #7.12#
SON DAKİKA: Azerbaycan'dan İsrail'i çıldırtacak hamle - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.