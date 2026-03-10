Azerbaycan\'dan İsrail\'i çıldırtacak hamle

İsrail'in ABD desteğiyle 28 Şubat'ta İran'a başlattığı saldırıların ardından bölgede yaşanan kriz sivillerin yaşamını zorlaştırmaya devam ediyor. Azerbaycan, çatışmalardan etkilenen bölgelere insani yardım gönderdiğini açıkladı.

TALİMAT İLHAM ALİYEV'DEN

Bakü merkezli Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, İran'a insani yardım gönderildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, yardımın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in talimatı doğrultusunda hazırlandığı ve bakanlığa ait araçlarla sevk edildiği belirtildi.

GIDA VE SAĞLIK MALZEMELERİ YER ALDI

Hazırlanan yardım paketinde temel gıda ürünleri ile tıbbi malzemelerin bulunduğu bildirildi. Bu kapsamda İran'a 10 ton un, 6 ton pirinç, 2,4 ton şeker, 4 tondan fazla içme suyu, yaklaşık 600 kilogram çay ile yaklaşık 2 ton ilaç ve tıbbi malzeme gönderildiği açıklandı.

YARDIM MALZEMELERİ ARAÇLARLA SEVK EDİLDİ

Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına ait araçlarla yola çıkarılan yardım malzemelerinin ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere İran'a gönderildiği ifade edildi.

GERİLİM YUMUŞADI

Öte yandan İran'dan gönderildiği iddia edilen bir insansız hava aracının Azerbaycan topraklarına düşmesiyle iki ülke arasında yaşanan gerilim, Azerbaycan'ın insani yardım hamlesiyle kısmen yumuşadı.