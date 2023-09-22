Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı - Son Dakika

Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı

Son Güncelleme: 23.09.2023 00:11

Karabağ'da yasa dışı Ermeni güçlerin ateşkes gereği teslim ettikleri mühimmatların görüntülerini Rus Barış Gücü askerleri yayınladı.

Rus Barış gücü, Karabağ'da ilan edilen ateşkesin ardından yasa dışı Ermeni güçlerin bıraktığı silah ve askeri teçhizatların görüntülerini paylaştı.

ERMENİ GÜÇLER SİLAHLARINI TESLİM EDİYOR

Karabağ'da Azerbaycan'ın gerçekleştirdiği 1 günlük antiterör operasyonunun ardından yasa dışı Ermeni güçler tüm silahlarını ve ağır askeri teçhizatlarını bırakmayı kabul etti. İlan edilen ateşkesin ardından bölgede kritik gelişme yaşandı. Rusya Savunma Bakanlığı, Ermenilerin 6 zırhlı araç ve 800'den fazla silahı teslim ettiğini açıkladı. Rus Haber Ajansı ise, Karabağ'da Ermeni güçlerin silahlarını teslim etmeye başladığını duyurdu.

MÜHİMMATLARIN GÖRÜNTÜLERİ PAYLAŞILDI

Ermeni silahlı grupları tarafından bırakılan askeri teçhizatlara Azerbaycan Ordusu tarafından el konuldu. Rus Barış Gücü tarafından paylaşılan görüntülerde Karabağ'da Ermeni silahlı gruplarının terk ettiği askeri araç, ekipman, silah ve mühimmatlar görülürken, Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak ele geçirilen askeri teçhizatlar arasında "Tor-M2KM" füze sistemi ve mühimmatları, D-20 topçu bataryasının mermileri, askeri iletişim aracı, "OSA" füze sistemi, Igla-S taşınabilir hava savunma füze sistemi bulunduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Dünya Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Karabağ'da Ermeni güçlerin teslim ettiği mühimmatların görüntüsü yayınlandı - Son Dakika
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