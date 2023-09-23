Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardım gönderdi - Son Dakika

Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardım gönderdi

Son Güncelleme: 23.09.2023 11:03

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin içinde bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon, yardımları Hankendi'ye ulaştırdıktan sonra Ağdam'a geri döndü.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere gönderdiği gıda ürünleri ve hijyen malzemelerinin içinde bulunduğu 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyon, yardımları Hankendi'ye ulaştırdıktan sonra Ağdam'a geri döndü.

GIDA VE EKMEK GÖTÜRDÜLER

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermenilere dün gönderdiği yardım konvoyu, Hankendi'ye ulaştı. Her biri 20 ton gıda ve hijyen malzemesi taşıyan 2 tır ve ekmek taşıyan 2 kamyondan oluşan insani yardım konvoyu, yükleri Karabağ'daki Ermenilere teslim etti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı, araçların gece saatlerinde Ağdam'a döndüğü duyurdu. Azerbaycan Karabağ'daki Ermenilerin acil ihtiyaçlarının kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti

ATEŞKES İLAN EDİLMİŞTİ

Azerbaycan temsilcileri ile Karabağ'daki Ermeni nüfusun temsilcileri 21 Eylül'de Azerbaycan'ın Yevlah kentinde bir araya gelerek görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmede, Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusunun yeniden entegrasyonu ve bölgenin altyapısının yeniden tesis edilmesi ile faaliyetlerinin düzenlenmesi konuları ele alınırken, Ermeni nüfusun temsilcileri Ermenilerin acil ihtiyaçlarının karşılanması için talepte bulunmuştu.

İNSANİ DESTEK SAĞLANACAK

Azerbaycan tarafı da bu ihtiyaçların kısa süre içinde karşılanacağını belirtmişti. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Karabağ Bölge Merkezi Başkanı Mirali Feyziyev, dün yardım konvoyunun yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, Karabağ'da yaşayan Ermeni nüfusa insani konularda destek sağlanmasına devam edileceğini belirtmişti.

Kaynak: İHA

Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardım gönderdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Azerbaycan, Karabağ'daki Ermenilere yardım gönderdi - Son Dakika
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