Azerbaycan Ordusu Karabağ'da Ermeni Mühimmat Deposu Buldu - Son Dakika

Azerbaycan Ordusu Karabağ'da Ermeni Mühimmat Deposu Buldu

Son Güncelleme: 21.09.2023 21:10

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki antiterör operasyonunda kontrol altına alınan Kozluköprü köyünde yasa dışı Ermeni güçlere ait bir mühimmat deposu bulunduğunu açıkladı. Depoda füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin olduğu belirlendi.

Azerbaycan ordusunun Karabağ'daki antiterör operasyonunda kontrol altına alınan Kozluköprü köyünde yasa dışı Ermeni güçlere ait mühimmat deposu bulundu.

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermeni güçlerine ait mühimmat deposu buldu

MÜHİMMAT DEPOSU ELE GEÇİRİLDİ

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Kozluköprü köyündeki bir çiftliğin yapılarından birinde mühimmat deposunun tespit edildiği bildirildi.

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermeni güçlerine ait mühimmat deposu buldu

DEPOYA AMBULANSLA TAŞINMIŞ

Füze, top mermisi, mayın ve farklı kalibrelerdeki mermilerin yer aldığı deponun uzun süredir kullanıldığı, mühimmatların depoya ambulansla taşındığının belirlendiği kaydedildi.

Azerbaycan ordusu Karabağ'da Ermeni güçlerine ait mühimmat deposu buldu

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.
Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Kaynak: AA

Azerbaycan, Dünya, Son Dakika

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SON DAKİKA: Azerbaycan Ordusu Karabağ'da Ermeni Mühimmat Deposu Buldu - Son Dakika
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