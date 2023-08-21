Bahçeli'nin Kıbrıs'taki olaylara tepki gösterdiği video, Yunan medyasını kızdırdı - Son Dakika

Bahçeli'nin Kıbrıs'taki olaylara tepki gösterdiği video, Yunan medyasını kızdırdı

Son Güncelleme: 21.08.2023 11:26

MHP lideri Devlet Bahçeli, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine ilişkin video çekti. Bahçeli'nin 'Kıbrıs Türk'tür' notu düşülen videoda çizmelerini giyerek 'Ağlama Sevdam' şarkısı eşliğinde yürüdü. Bu video ise Yunan medyasında skandal ifadelerle haberleştirildi. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesi sonrasında çalışmalar bugün yeniden başlarken, yaşanan gelişmeye Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi. Tepki gösterenler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından 'Kıbrıs Türk'tür' yazısıyla birlikte Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı. Yunan medyasında bazı yayın organları ise Bahçeli'nin paylaşımını hedef aldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli, BM Barış Gücü askerlerinin KKTC'nin Pile Köyü'ne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesine engel olma girişimine ilişkin video çekti. "Kıbrıs Türk'tür" notu düşülen videoda Bahçeli, çizmelerini giyerek "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürüdü. Bu video ise Yunan medyasında skandal ifadelerle haberleştirildi.

TÜRKİYE'DEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

KKTC'nin BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan yol projesi, geçtiğimiz günlerde BM Barış Gücü askerlerince engellenmeye çalışılmıştı. KKTC güvenlik güçlerinin BM askerlerini geri itmesi sonrasında çalışmalar bugün yeniden başlarken, yaşanan gelişmeye Türkiye'den peş peşe tepkiler geldi.

"KIBRIS TÜRK'TÜR" PAYLAŞIMI

Tepki gösterenler arasında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de yer aldı. Milliyetçi Hareket Partisi, sosyal medya hesabından ' Kıbrıs Türk'tür' yazısıyla birlikte Devlet Bahçeli'nin bir videosunu paylaştı. Videoda çizmelerini giymesi dikkat çeken Bahçeli'nin "Ağlama Sevdam" şarkısı eşliğinde yürüdüğü görüldü.

Bahçeli'nin Kıbrıs'taki olaylara tepki gösterdiği video, Yunan medyasını kızdırdı

YUNAN MEDYASI PAYLAŞIMA ÖFKE KUSTU

Yunan medyasında bazı yayın organları ise Bahçeli'nin paylaşımını hedef aldı. Ethnos, "Kışkırtıcı ifadelerin asası, Kıbrıs'ın Pile kentinde yaşanan olaylar vesilesiyle YouTube'a bir takım elbisenin üzerine asker botları giyip içeri girerken göründüğü bir video yükleyen Erdoğan'ın hükümet ortağı Devlet Bahçeli'ye ait." ifadelerini kullandı.

CNN Yunanistan ise manşetinde, "Yeni meydan okuma: Askeri bot giyen Bahçeli 'Kıbrıs Türk'tür' diyor. Türk provokasyonları devam ediyor. Bu kez Devlet Bahçeli'den ve kışkırtıcı bir paylaşım" sözlerine yer verdi.

Proto Thema'da ise şunlar yazdı: "Kemal Atatürk ve İtalyan büyükelçisinin başrolde olduğu bir tarihi olay, Erdoğan'ın ortağı tarafından Yeşil Hat'ta olanları kışkırtmak için hatırlatıldı."

NEDEN ZEKİ MÜREN ŞARKISI?

Bahçeli'nin Zeki Müren şarkısını tercih etmesinin sebebi ise 1963 yılında Kore gazileri ve Zeki Müren arasında yaşanan hikayeye dayanıyor. Türk sanat müziğinin "Paşası" Müren, Kıbrıs ambargosunu protesto etmek için, BM'ye madalyalarını iade eden, Kore gazilerine kendi imkanlarıyla, üzerinde Milli Türk Talebe Birliği logosu ile "Kore Gazileri Millî Hizmet Armağanı" yazısının yer aldığı 18 ayar altın madalya hediye etmişti.

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
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Son Dakika Dünya Bahçeli'nin Kıbrıs'taki olaylara tepki gösterdiği video, Yunan medyasını kızdırdı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Bahçeli'nin Kıbrıs'taki olaylara tepki gösterdiği video, Yunan medyasını kızdırdı - Son Dakika
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