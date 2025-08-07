Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi - Son Dakika
Son Dakika Logo
Dünya

Bakan Fidan, Şam'da Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile bir araya geldi

07.08.2025 16:27
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara tarafından kabul edildi. Görüşmede, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin değerlendirmesinin yapılması öngörüldü.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye bir çalışma ziyareti gerçekleştirdi.

BAKAN FİDAN, ŞARA İLE BİR ARAYA GELDİ

Başkent Şam'da Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından havalimanında karşılanan Bakan Fidan, temasları kapsamında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile bir araya geldi.

SURİYE'NİN YENİDEN İMARINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR

Görüşmede Esad rejiminin devrilmesinden bu yana geçen 8 ayda Türkiye ve Suriye arasındaki ilişkilerde çeşitli alanlarda kaydedilen ilerleme ele alınırken, ikili iş birliğinin daha da güçlendirilmesi üzerinde duruldu. Suriye'nin yeniden imarına ve ülkenin ayağa kaldırılmasına yönelik çalışmaların önemine de vurgu yapıldı.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEDE İŞ BİRLİĞİ

Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin muhafazasının her zamankinden daha fazla önem taşıdığı mevcut dönemde, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeydoğusundan kaynaklanan milli güvenlik endişeleri ile DEAŞ ve PKK/YPG başta olmak üzere terör örgütleriyle mücadelede iki ülke arasındaki iş birliğinin değerlendirmesinin yapılması öngörüldü. Görüşmede ayrıca, İsrail'in hem Suriye'nin hem bölgenin istikrar ve güvenliğine tehdit oluşturan eylem ve söylemleri ele alındı.

TÜRKİYE VE SURİYE ARASINDA KARŞILIK ZİYARETLER

Dışişleri Bakanı Fidan, ilk olarak 22 Aralık 2024 tarihinde Suriye'yi ziyaret etmişti. Fidan'ın Suriye'yi ziyareti bir ilki teşkil ederken, daha sonra bunu Dışişleri Bakanı Fidan'ın Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'la birlikte 13 Mart 2025 tarihinde Suriye'ye gerçekleştirdiği çalışma ziyareti takip etmişti.

Suriye Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de son 8 ayda farklı vesilelerle Türkiye'yi ziyaret etmişlerdi. Söz konusu ziyaretlerde Suriye'deki güvenlik durumuna odaklanılmış, ülkede istikrarın tam olarak tesisi için atılması gereken adımlar ele alınmış, siyasi, ekonomik ve insani meseleler değerlendirilmişti.

Türkiye ve Suriye arasındaki ikili iş birliğinin kurumsal hale getirilmesi imkanları üzerinde durulan görüşmelerde, ayrıca Türkiye'nin Suriye'ye her alanda destek sağlamaya hazır olduğu yinelenmişti.

Kaynak: İHA/ AA

Diplomasi, Politika, Dünya, Son Dakika

