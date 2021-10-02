Bakan Kurum, BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü ile görüştü

İtalya'da bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa ile görüştü.

Sosyal medya hesabından görüşmeye dair açıklamada bulunan Bakan Kurum, "COP26 hazırlıkları kapsamında Milano'da BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Direktörü Patricia Espinosa ile bir araya gelerek; Paris Anlaşması'na taraf olma sürecimiz, yeşil kalkınma hedefimiz ve Glasgow'da düzenlenecek COP26 Toplantısı'na ilişkin görüş alışverişinde bulunduk" ifadelerini kullandı.