Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü, 4 yaralı

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.
Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşındaki çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.
Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği ve saldırı sonrasında yaşanan kaos anları yer alıyor.
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