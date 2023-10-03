Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü, 4 yaralı

Son Güncelleme: 03.10.2023 14:32

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki bir çocuk, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açarak 3 kişinin ölümüne ve 4 kişinin yaralanmasına neden oldu. Saldırgan, polis tarafından yakalandı.

Tayland'ın başkenti Bangkok'ta 14 yaşındaki çocuğun, Siam Paragon adlı alışveriş merkezinde tabancayla ateş açması sonucu 3 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. Saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

10 EL ATEŞ AÇTI

Bangkok Post'un haberine göre, yerel saatle 16.40'ta 14 yaşındaki çocuk, Bangkok'un Siam Paragon alışveriş merkezinde tabancayla 10 el ateş etti. Saldırıda 3 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı, polis yerel saatle 17.10'da saldırganı yakaladı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Öte yandan sosyal medyadaki görüntülerde, bir erkek çocuğun alışveriş merkezine tabanca ile girdiği ve saldırı sonrasında yaşanan kaos anları yer alıyor.

Kaynak: AA

Tayland, Bangkok, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tayland'da 14 yaşındaki çocuk alışveriş merkezinde ateş açtı: 3 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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