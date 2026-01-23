Banka alarmı çalınca polis gitti, davetsiz misafirle karşılaştı

ABD'nin New York eyaletine bağlı Long Island bölgesinde, Suffolk County polisi bir banka alarmı ihbarına yanıt verdi. Banka güvenlik sistemi, hırsızlık alarmını tetikleyince ekipler Webster Bank şubesine yöneldi, ancak içeride bir insan değil, yabani bir geyik buldular.

GEYİK CAMI KIRDI, ALARMI TETİKLEDİ

Yetkililer, yetişkin bir erkek geyiğin pazar günü bankanın camına çarparak içeri girdiğini ve bu sırada alarmın devreye girdiğini açıkladı. İçeri giren geyik, panikle bankanın içinde koşarak mobilyalara çarptı ve içeride ciddi bir kaos yarattı.

POLİS EKİBİ ÇIKARDI

Polis kameralarına yansıyan görüntülerde, panik halindeki geyik masalar, sandalyeler arasında zorlukla ilerledi. Suffolk County polisleri, ilk etapta neyle karşılaştıklarını anlamadıkları için büyük şaşkınlık yaşadı. Daha sonra görevliler, geyiği lasso yardımıyla kontrol altına alarak binadan dışarı çıkarmayı başardı ve hayvanı güvenli şekilde serbest bıraktı.

KİMSE YARALANMADI, BANKA YENİDEN AÇILDI

Olay sırasında ne müşteri ne de polis yaralanırken, banka içindeki kargaşa temizlendikten sonra şube yeniden hizmete açıldı. Suffolk Polis Komisyoneri Kevin Catalina, ekibin bu beklenmedik durumla başa çıkma şekline övgüde bulundu.