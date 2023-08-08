Batı Afrika, Nijer'deki darbeye müdahale için hazır değil - Son Dakika
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Batı Afrika, Nijer'deki darbeye müdahale için hazır değil

08.08.2023 13:48

Batı Afrika ülkeleri arasındaki bölgesel birlik ECOWAS, Nijer'deki askeri cunta karşı tam ölçekli bir müdahale için henüz hazır değil. ECOWAS ülkelerinin bir üst düzey yetkilisi, askeri bir eyleme katılmadan önce güçlerini artırmaları gerektiğini belirtti. Bu gecikme, Burkina Faso ve Mali gibi diğer bölgesel ülkelerin askeri müdahalenin savaş ilanına eşdeğer olacağı uyarısında bulunduğu bir döneme denk geliyor. ECOWAS, Nijer'deki cunta üzerinde ekonomik yaptırımlarla baskı kurmaya devam edecek ve uluslararası kuruluşları da sınırlamalara dahil etmek için harekete geçecek.

Batı Afrika, darbe sonucu iktidarı ele geçiren Nijer'de geniş çaplı bir müdahale için hazır değil. Bölgesel birlik ECOWAS'ın (Ekonomik Topluluk Batı Afrika Ülkeleri) üyelerinin, Nijer'deki askeri cunta karşı bir tam ölçekli müdahale düzenlemeye hazır olmadığı Wall Street Journal tarafından aktarıldı.

7 GÜNLÜK ULTİMATOM YAYIMLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay, 15 ülkeden oluşan bölgesel birlik ECOWAS, devrilen Başkan Mohamed Bazoum'u yeniden göreve getirmezlerse Nijer'deki darbecilere karşı yedi günlük bir ultimatom yayınlamıştı. Ancak cunta geri adım atmayı reddetti. Ultimatomun sona erdiği pazar günü, Nijer sınırlarındaki ülkelerde silahlı bir müdahale veya hareketlenme işaretine dair hiçbir belirti görülmedi.

"ASKERİ EYLEME KATILMADAN GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ"

WSJ'ye konuşan adı açıklanmayan bir ECOWAS ülkesinden üst düzey komutan, bloğun hâlâ tam ölçekli bir operasyon için hazır olmadığını belirtti. "Şu an için böyle bir askeri eyleme katılmadan önce birimlerimizin gücünü artırmamız gerekiyor" dedi ve başarısının iyi bir hazırlığa bağlı olduğunu ekledi.

BASKI KURMAYA DEVAM EDECEKLER

Gecikme, Burkina Faso ve Mali gibi iki bölgesel ülkenin, Nijer'e herhangi bir askeri müdahalenin "savaş ilanına eşdeğer olacağını" uyarısında bulunduğu bir döneme denk geldi. Bu arka plana karşı komutan, ECOWAS'ın Nijer'deki cunta üzerinde ekonomik yaptırımlarla baskı kurmaya devam edeceğini ve kısıtlamalarla ilgili Afrika Birliği gibi diğer uluslararası kuruluşları da sınırlamalara dahil etmek için harekete geçeceğini belirtti.

NE OLMUŞTU?

Nijer'deki darbe, 26 Temmuz'da başkanlık muhafızları tarafından Bazoum ve ailesinin gözaltına alınmasıyla gerçekleşti ve ABD, Fransa, AB ve Rusya da dahil olmak üzere uluslararası düzeyde kınandı. Bu arada iktidarı ele geçiren grubun sözcüsü Albay Amadou Abdramane, darbenin "güvenlik durumunun kötüleşmesi ve kötü yönetim nedeniyle bilinen rejimi sona erdirmeyi amaçladığını" belirtti. Cunta geçici hükümeti şu anda 2011'den beri başkanlık muhafızlarının başı olan General Abdourahamane Tchiani tarafından yönetiliyor. Bölgesel gerilim artarken, Nijerli cunta, herhangi bir olası müdahaleye karşı "durup savaşacaklarını" ve ülkenin hava sahasını "daha fazla bir bildirime kadar" kapatacaklarını ve herhangi bir ihlalin "güçlü ve anında bir tepkiyle" karşılanacağını açıkladı.

Mesut Şahin
Abdullah Teymur
Sondakika.com - Güncel
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