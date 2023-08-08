Batı Afrika, Nijer'deki darbeye müdahale için hazır değil

Batı Afrika, darbe sonucu iktidarı ele geçiren Nijer'de geniş çaplı bir müdahale için hazır değil. Bölgesel birlik ECOWAS'ın (Ekonomik Topluluk Batı Afrika Ülkeleri) üyelerinin, Nijer'deki askeri cunta karşı bir tam ölçekli müdahale düzenlemeye hazır olmadığı Wall Street Journal tarafından aktarıldı.

7 GÜNLÜK ULTİMATOM YAYIMLANMIŞTI

Geçtiğimiz ay, 15 ülkeden oluşan bölgesel birlik ECOWAS, devrilen Başkan Mohamed Bazoum'u yeniden göreve getirmezlerse Nijer'deki darbecilere karşı yedi günlük bir ultimatom yayınlamıştı. Ancak cunta geri adım atmayı reddetti. Ultimatomun sona erdiği pazar günü, Nijer sınırlarındaki ülkelerde silahlı bir müdahale veya hareketlenme işaretine dair hiçbir belirti görülmedi.

"ASKERİ EYLEME KATILMADAN GÜCÜMÜZÜ ARTIRMALIYIZ"

WSJ'ye konuşan adı açıklanmayan bir ECOWAS ülkesinden üst düzey komutan, bloğun hâlâ tam ölçekli bir operasyon için hazır olmadığını belirtti. "Şu an için böyle bir askeri eyleme katılmadan önce birimlerimizin gücünü artırmamız gerekiyor" dedi ve başarısının iyi bir hazırlığa bağlı olduğunu ekledi.

BASKI KURMAYA DEVAM EDECEKLER

Gecikme, Burkina Faso ve Mali gibi iki bölgesel ülkenin, Nijer'e herhangi bir askeri müdahalenin "savaş ilanına eşdeğer olacağını" uyarısında bulunduğu bir döneme denk geldi. Bu arka plana karşı komutan, ECOWAS'ın Nijer'deki cunta üzerinde ekonomik yaptırımlarla baskı kurmaya devam edeceğini ve kısıtlamalarla ilgili Afrika Birliği gibi diğer uluslararası kuruluşları da sınırlamalara dahil etmek için harekete geçeceğini belirtti.