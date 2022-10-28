Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak Baykar fabrikası için tarih verdi - Son Dakika
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Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak Baykar fabrikası için tarih verdi

28.10.2022 15:41

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, Ukrayna'da kurulacak olan Baykar fabrikası hakkında, "Şu anda elde mimari tasarım var. Tasarımın detaylı evresi sonlandı. Önümüzde esasen inşaat işlemleri kaldı. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" açıklamasını yaptı.

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar daha önceden yaptığı açıklamalarda Ukrayna'da fabrika kuracaklarını açıklamıştı. Bayraktar şimdi de fabrikanın açılacağı tarihe ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

2 YIL İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK

Haluk Bayraktar'ın Reuters'a yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna işgali sebebiyle karşı karşıya kaldıkları bazı zorluklara rağmen söz konu su planda ilerleme katettiklerini söyledi. İstanbul'da düzenlenen Saha Expo Savunma ve Havacılık fuarında açıklamalarda bulunan Haluk Bayraktar, "Şu anda elde mimari tasarım var. Tasarımın detaylı evresi sonlandı. Önümüzde esasen inşaat işlemleri kaldı. İki yıl içerisinde tamamlamak istiyoruz" dedi.

ANLAŞMA SAVAŞ ÖNCESİNDE İMZALANMIŞTI

Bununla birlikte Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, daha önce Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar ile yaptığı görüşmenin ardından şirketin Ukrayna'da insansız hava araçları üretmek için bir fabrika kuracağını açıklamıştı. Baykar ile Ukrayna arasındaki anlaşma Rusya'nın işgal girişimleri öncesinde gerçekleşmişti.

3'LÜ ZİRVEDE KONU ELE ALINMIŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, temmuz ayında İran'da katıldığı üçlü bir zirvede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmelerde Baykar Teknoloji'nin masaya yatırıldığını bildirmişti. Bunun üzerine Baykar CEO'su Haluk Bayraktar, Ukrayna'ya savaş açan Rusya'ya asla SİHA satmadıklarını ve satmayacaklarını ilan etmişti.

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