BBC, aranan eski Suriyeli generalin Tice bilgisi karşılığında korunduğunu ortaya çıkardı

BBC News'in yaptığı bir araştırmaya göre, insanlığa karşı suçlardan aranan eski bir Suriyeli general, ABD ve Lübnan yetkilileri tarafından finanse ediliyor ve korunuyor.Suriye'nin kimyasal silah programını denetleyen ve ülkenin eski lideri Beşar Esad'ın kıdemli danışmanlarından Bassam el Hasan, Esad rejiminin 2024'te çökmesinin ardından Lübnan'da saklanıyor.BBC ve ABD yayın kuruluşu NPR tarafından yapılan bir araştırma, Hassan'ın FBI ve diğer ABD ve Lübnan yetkililerinin de dahil olduğu bir anlaşma kapsamında orada kalmasına izin verildiğini ortaya çıkardı. Bize verilen bilgiye göre bunun nedeni, 2012'de Suriye'de kaçırılan Amerikalı gazeteci Austin Tice hakkında bilgi vermeye ve ek istihbarat sağlamaya istekli olmasıydı. BBC, eylül ayında Tice'ın kaçırılmasının planlı bir operasyon olduğunu ve Hassan'ın da komuta zincirinde yer aldığını ortaya çıkarmıştı.Suriye'nin yeni hükümetinin iki farklı kolundan yetkililer BBC'ye, Hasan'ın yargılanmak üzere iade edilmesini istediklerini ancak ABD yetkililerinin onun Lübnan'da tutulmasını istediğini ve Şam'ın bu konuda yapabileceği çok az şey olduğunu söylediler.Bulgularımız hakkında yorum yapmaları için FBI'dan, CIA'den ve Lübnan Genel Güvenlik Müdürlüğü'nden talepte bulunduk. Sadece FBI yanıt verdi, yorum yapmayı reddetti ve bunun yerine bizi, odak noktasının Tice davasıyla ilgili gerçekleri ortaya koymak ve onun iadesini sağlamak olduğunu belirten önceki bir açıklamaya yönlendirdi.Bulgularımıza yanıt olarak, Tice ailesinin sözcüsü Phil Elwood şunları söyledi: "Söyledikleriniz doğruysa, vergilerimizin Suriyeli sivillere karşı kimyasal silah kullanımıyla bağlantılı olan ve Austin Tice'ı idam ettirdiğini iddia eden birine rahat bir yaşam sağlamak için kullanılması, son derece rahatsız edici.""Bu, aranan bir savaş suçlusunun kaçmasına yardım ve yataklıktan başka bir şey değil. Suriyeliler adaleti hak ediyor ve o, yargılanmak üzere geri gönderilmeli."BBC, Hassan, FBI ve CIA temsilcileri ile Lübnan güvenlik yetkilileri arasında Tice'ın davasının görüşüldüğü bir toplantının ayrıntılı kaydını inceledi.Bu belgede Hassan'a, başta Tice olmak üzere bilgi vermesi karşılığında "ikamet izni", "koruma" ve "yaşam ihtiyaçlarının" karşılanmasına yardımcı olunacağı teklif ediliyor.Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynaklar bunun doğru olduğunu teyit etti ve Hassan'ın ABD yetkililerinden bir aracı vasıtasıyla para aldığını, bu durumun da izini sürmeyi zorlaştırdığını anlattı. Hassan, ABD hükümeti tarafından yaptırımlara tabi tutuluyor. Ancak Tice soruşturmasıyla bağlantılı kişiler, Hassan'ın bu anlaşma kapsamında bilgi vermeye başlamasından bu yana soruşturmada önemli bir ilerleme kaydedildiğine dair çok az kanıt gördüklerini söylüyorlar. Anlaşmanın 2025 baharında yapıldığı düşünülüyor.Soruşturma hakkında bilgi sahibi kaynaklar, Hassan'ın ABD ile olan anlaşmasının önemli maliyetlerle ancak çok az kazançla süresiz olarak devam edebileceğinden endişe duyduklarını dile getirdiler.Hassan, Tice davasıyla bağlantısı sayesinde yurtdışında yaşamak için mali ödemeler veya yardımlar almış gibi görünen tek Suriyeli yetkilili değil.Eski yönetim kadrosundan biri, Tice davasında işbirliği yapması karşılığında FBI'dan defalarca para aldığını söyledi. BBC'ye verdiği demeçte, "Tüm bilgileri bir anda paylaşmak çıkarına değildi... ABD yetkililerinden ödeme almaya devam edebilme süresini uzatmak istediğini" belirtti.Tice davasıyla bağlantılı eski yönetimden başka bir kişi, ABD yetkililerinin "himayesi" altında Lübnan'da yaşadığını iddia ederek, Tice hakkında bizimle konuşamamasının nedeninin bu olduğunu belirtti.BBC, eski bir üst düzey Lübnan istihbarat yetkilisiyle görüştü. Yetkili, Lübnan istihbaratının Amerikalılarla anlaşmaları olduğunu ve bu tür ödemelerin, iki kurumun da görev alanlarının örtüştüğü durumlarda gerçekleştiğini doğruladı ancak Tice davasıyla ilgili herhangi bir ödemeden haberdar olmadığını söyledi.

Aralık 2024 başlarında Esad yönetiminin devrilmesinin ardından Hassan'ın ilk olarak İran'a kaçtığına inanılıyor.Hem eski rejimle hem de Lübnan yetkilileriyle güçlü bağlantıları olan Suriyeli bir iş adamı BBC'ye verdiği demeçte, Hasan'ı Lübnan'a getirmek için ABD, Lübnan ve İran'ın da dahil olduğu görüşmelerin yapıldığını söyledi.Kimliğinin gizli kalmasını isteyen iş adamı, Hassan'ın sadece Tice hakkında bildikleri nedeniyle değil, aynı zamanda Suriye'nin kimyasal silah programı ve İran ile askeri ilişkisi hakkındaki bilgileri nedeniyle de değerli olduğunu söyledi. Bu sırların ABD istihbaratı tarafından da öğrenildiği iddia ediliyor.

Hassan geçen yıl ABD'li yetkililere Tice'ın eski Başkan Esad'ın emriyle idam edildiğini söylemişti ancak soruşturma hakkında bilgi sahibi birçok kişi anlatımının ayrıntılarını sorguladı. Hassan, Tice'ın kalıntıları için olası bir yer belirtmişti ancak kazıya aşina birçok kaynağa göre, bölgede yapılan aramada hiçbir şey bulunamadı; bu da Hassan'ın bilgilerinin bazılarının geçerliliğini şüpheye düşürdü.Ancak, bölgenin ne kadar kapsamlı bir şekilde arandığı konusunda soru işaretleri var. Operasyon hakkında yakından bilgi sahibi olduklarını söyleyen iki kaynak, BBC'ye ABD yetkililerinin arama tamamlanmadan önce kazı çalışmalarını durdurduğunu, bunun muhtemelen güvenlik endişelerinden kaynaklandığını belirtti.BBC geçen yıl telefonla Hassan'a ulaşıp röportaj talebinde bulunduğunda, kendisi bize Beyrut'taki ABD büyükelçiliğinde bulunan FBI ve CIA'den konuşma izni almamızı tavsiye etti.Yaptığımız araştırmada, Tice davasıyla bağlantılı diğer Suriyeli yetkililerin de görünüşe göre yurt dışına sığındıklarını tespit edildi.Bunlar arasında, Suriye'de Hasan'a raporlayan ve Tice'ın gözaltına alınmasıyla bağlantılı olan, şu anda Lübnan'da yaşadığı düşünülen Muhammed Makhlouf var. Buna ek olarak Tice'ın kaçırılmasında yer alan, şu anda BAE ve Lübnan arasında gidip geldiği düşünülen Hasan'ın yeğeni Sakr Rustom da bulunuyor. BBC, Tice'ın davasıyla ilgili olarak Rustom ile görüşmeye çalıştığında, Rustom "gelecekle ilgili konulara odaklanmayı tercih ettiğini" söyledi.Suriye Cumhuriyet Muhafızları'nda eski bir general olan Ghassan Nassour'un, Tice'nin tutulduğu hapishanenin başında bulunduğu ve ailesiyle birlikte Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaşadığı öğrenildi.Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .