Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Wagner paralı savaşçı grubu liderinin Belarus'ta olduğunu açıkladı

Rusya'daki isyanının ardından Wagner lideri Prigojin'inden nerede olduğu belli oldu. Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko,"Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." dedi.
Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko, Wagner'in Rus yönetimine isyan girişimi konusunda başkent Minsk'te açıklamalarda bulundu. Wagner'in kurucusu Prigojin'in akıbetiyle ilgili bilgi veren Lukaşenko, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Prigojin ile ilgili verdiği garantileri yerine getirdiğini belirterek, "Evet, Prigojin, bugün Belarus'ta. Kendisine söz verdiğim gibi Belarus'ta bir süre kalabilirler. Bu konuda yardımcı oluruz." dedi.
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ile Wagner'e ne şekilde yardımcı olabilecekleri konusunu istişare ettiklerini aktaran Lukaşenko, şöyle konuştu: "Hrenin'in dediği gibi, ordumuzda böyle bir birliğe ihtiyaç var. Bu görüşe katılıyorum. O halde konuşun. Onların komutanları bize gelirse ve yardımcı olursa iyi. Bu bir tecrübe. Bunlar ön cephede saldırı gruplarıdır. Onlar bize hangi silahın ne şekilde çalıştığı, ne şekilde saldırma ve kendini savunma konusunda bilgi verebilecek. Bu bilgiyi Wagner savaşçılarından elde edebiliriz. Bu çok değerli bilgi."
Lukaşenko, Wagner'in NATO Zirvesi esnasında Belarus'tan kışkırtıcı eylemlerde bulunacağı yönündeki bilgilerin de "sahte" olduğunu ifade etti.
Özel güvenlik şirketi Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmiş, Wagner savaşçıları Ukrayna'yı terk ederek sınırdaki Rostov bölgesine 24 Haziran'da girmişti.
Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.
Prigojin, Moskova'ya gideceklerini açıklamış, Kremlin yönetimi ise ülkenin pek çok bölgesinde sıkı güvenlik önlemlerini artırmıştı. Moskova ve Moskova bölgesi başta olmak üzere Ukrayna sınırına yakın Rus bölgelerinde terörle mücadele operasyon durumu ilan edilmişti. Yevgeniy Prigojin'in, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko'nun Rusya'da gerilimi azaltma önerisini kabul ettiği bildirilmişti.
Prigojin, tarafların birinde Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anladıklarını ve konvoylarını geri çevirerek plana göre saha kamplarına geri döneceklerini açıklamıştı. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Prigojin'e yönelik açılan ceza davasının kapanacağını belirterek, "Prigojin, Belarus'a gidecek." ifadesini kullanmıştı.
Son Dakika › Dünya › Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko, Wagner paralı savaşçı grubu liderinin Belarus'ta olduğunu açıkladı - Son Dakika