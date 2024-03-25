Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede - Son Dakika
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Dünya

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

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Belçika'nın Limburg bölgesinde terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterlerinin açıldığı konvoya Türkler tepki gösterdi. Taraflar arasında yaşanan arbede ve olaylar sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

25.03.2024 00:43  Güncelleme: 00:51
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Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

TERÖR ÖRGÜTÜ PKK PAÇAVRALARI İLE KONVOY YAPTILAR

Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.

Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS SEVK EDİLDİ

Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.

Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede
Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede
Belçika\'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

Belçika, Güvenlik, Hukuk, 3.Sayfa, Politika, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • nadir: nefes aldırmayın hiç birine ….. dün rusyada bugün orda yarın burda olur bu işler hemen verin hakkını ki hareket edemesinler inşallah . (amin) .. saygılarımla. 61 25 Yanıtla
  • Berat Yavuz: ırkçılık virüs gibidir her yere yayılır Allah bütün kullarını insan adı altında yaratmış ama onlar birbirlerine zülm ediyor bu geçici dünya da yazik 20 11 Yanıtla
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