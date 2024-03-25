Belçika\'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede

Moskova'da saldırıya ilişkin 4 şüpheliden ikisi mahkemeye çıkarıldı

Moskova'da gerçekleşen saldırıyla ilişkili olduğu iddia edilen 4 şüpheliden ikisi Rusya'da mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyeye getirilirken ve mahkeme salonundaki görüntüleri yayınlandı. Saldırıda 137 kişinin öldürüldüğü tespit edildi. IŞİD saldırıyı üstlendi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişki tartışmaları devam ediyor. Uzmanlara göre, IŞİD'in Rusya'ya saldırma nedeni, Rusya'nın Çeçenistan ve Suriye'deki askeri faaliyetleri ve Müslümanlara yönelik katliamlarıdır.