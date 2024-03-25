Belçika'nın Limburg bölgesindeki Heusden-Zolder ilçesinde terör örgütü PKK yandaşlarının provokasyonuna Türk asıllı vatandaşlar tepki gösterdi. Arbede yaşanması üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Başkent Brüksel'e yaklaşık bir saat kadar uzaklıktaki Heusden-Zolder'de Nevruz'la ilgili sözde kutlamalardan dönen PKK yandaşları, arabalarında terör örgütü PKK'yı simgeleyen paçavralar ve elebaşı Öcalan'ın posterleriyle tur attı.
Sloganlar da atan grup, Türk asıllı vatandaşların yoğunluklu yaşadığı caddeden geçti. Türkler gruba tepki gösterdi. Bunun ardından arbede yaşandı.
Bazı araçların ateşe verildiği olay mahalline çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis, tazyikli suyla müdahalede bulundu.
Son Dakika › Dünya › Belçika'da Türkler ve terör örgütü PKK destekçileri arasında arbede - Son Dakika
Moskova'da gerçekleşen saldırıyla ilişkili olduğu iddia edilen 4 şüpheliden ikisi Rusya'da mahkemeye çıkarıldı. Şüphelilerin adliyeye getirilirken ve mahkeme salonundaki görüntüleri yayınlandı. Saldırıda 137 kişinin öldürüldüğü tespit edildi. IŞİD saldırıyı üstlendi ve Rusya ile Ukrayna arasındaki ilişki tartışmaları devam ediyor. Uzmanlara göre, IŞİD'in Rusya'ya saldırma nedeni, Rusya'nın Çeçenistan ve Suriye'deki askeri faaliyetleri ve Müslümanlara yönelik katliamlarıdır.
Türkiye Diyanet Vakfı (TDV), ramazan dolayısıyla Gine Bissau'da ihtiyaç sahibi 1000 aileye gıda paketi dağıttı. TDV'nin Gine Bissau ekibi, pirinç, şeker, sıvı yağ ve tuz gibi gıda ürünleri bulunan paketleri ülkenin başkenti Bissau, Farim ve Oio bölgelerindeki ihtiyaç sahip ailelere teslim etti. Ekip, ayrıca bölgedeki çocuklarla vakit geçirerek, balonlar dağıttı. Gıda paketi alan bölge sakinleri, Türkiye'ye ve Türk halkına şükranlarını sundu.
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