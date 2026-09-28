Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüzde 61,5 oyla yeniden seçildi. - Son Dakika
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Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüzde 61,5 oyla yeniden seçildi.

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Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına yüzde 61,5 oyla yeniden seçildi.
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Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki yerel seçimlerin ikinci turunda Yeşiller Partisi'nden Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Oyların yüzde 61,5'ini alan Onay, 2019'dan bu yana sürdürdüğü görevine bir dönem daha devam edecek.

Haber: İlhan Baba

(HANNOVER) - Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletindeki yerel seçimlerin ikinci turunda, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı Belit Onay yeniden seçildi. Yeşiller Partili Onay, oyların yüzde 61,5'ini alarak görevine bir dönem daha devam etme hakkı kazandı.

Almanya'nın Aşağı Saksonya eyaletinde yapılan yerel seçimlerin ikinci turunda, Yeşiller Partisi'nden Türkiye kökenli Belit Onay, Hannover Büyükşehir Belediye Başkanlığına yeniden seçildi. Onay, oyların yüzde 61,5'ini alırken, Sosyal Demokrat Parti'nin (SPD) adayı Axel von der Ohe yüzde 38,5'te kaldı.

2019 yılından bu yana Hannover Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Onay, ikinci turdaki sonuçla birlikte görevine bir dönem daha devam edecek.

Seçim sonuçlarının Hannover Belediye Sarayı'nda takip edildiği sırada salona eşi ve çocuklarıyla giren Onay, Yeşiller Partisi taraftarları tarafından uzun süre alkışlandı.

"Belit, Belit" sloganlarıyla karşılanan Onay, seçim sonucunun kesinleşmesinin ardından yaptığı konuşmada, başarının yalnızca kendisine ait olmadığını belirterek, "Bu seçimi ben yalnız başıma kazanmış değilim. Ailem, çalışma arkadaşlarım, parti teşkilatımın yanı sıra yoğun bir çalışma yürüterek bize güvenen insanların destekleriyle kazanmış durumdayız. Herkese teşekkür ederim. Çalışmalarımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz" dedi.

Hannover'ın çok kültürlü ve çok uluslu bir kent olduğuna dikkati çeken Onay, "Kentimizde var olan barış ve huzuru devam ettireceğiz. Bunu hep birlikte başaracağız" ifadelerini kullandı. Onay konuşmasını, "Ailemi ve sizleri çok seviyorum" sözleriyle tamamladı.

Hannover Bölgesi Başkanlığı için yapılan ikinci turda ise SPD'nin adayı Eva Bender seçildi. Bender, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) adayı Oliver Junk karşısında oyların yüzde 69,4'ünü aldı. 2024 yılından bu yana Hannover'da eğitimden sorumlu belediye başkan yardımcısı olarak görev yapan Bender, seçim sonucuyla Hannover Bölgesi'nin ilk kadın başkanı oldu.

Niedersachsen'in ikinci büyük kenti Braunschweig'da görevdeki SPD'li Belediye Başkanı Thorsten Kornblum, CDU adayı Maximilian Pohler karşısında oyların yüzde 75,6'sını alarak yeniden seçildi.

Göttingen'de ise Yeşiller'in adayı Onyeka Oshionwu, CDU'lu Ehsan Kangarani karşısında yüzde 63 oy alarak seçimi kazandı. Böylece daha önce SPD'nin elinde bulunan belediye başkanlığı Yeşiller'e geçti.

Niedersachsen'de aşırı sağcı Almanya İçin Alternatif Parti (AfD), bazı kentlerde önemli yerel yönetim görevlerini kazanmak için ikinci tura kalan adaylarla yarıştı fakat  başarılı olamadı.

Salzgitter'de görevdeki Hristiyan Demokrat Birlik Partisili (CDU) Belediye Başkanı Frank Klingebiel, aşırı sağcı AfD adayı Patricia Mair karşısında oyların yüzde 74,7'sini aldı.

Münster'de bağımsız aday Anna Adamczak, AfD tarafından desteklenen aday karşısında yüzde 80,5 oyla seçimi kazandı.

Bockenem'de ise bağımsız aday Jens Lüer, AfD adayı Felix Mull karşısında oyların yüzde 69,6'sını alarak belediye başkanı seçildi. Böylece Niedersachsen eyaletinde AfD'nin ikinci turda yarıştığı üç belediye başkanlığı seçiminde de adayları seçimi kazanamadı.

Kaynak: ANKA
Aşağı SaksonyaPartilerPolitikaHannoverAlmanyaDünyaSon Dakika

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