 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok - Son Dakika

Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok

Son Güncelleme: 12.10.2023 21:40

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü John Kirby, ABD'nin, Hamas ile çatışan İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetinin olmadığını açıkladı. Öte yandan Kirby, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "Bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi.

Beyaz Saray, İsrail ile İzzeddin el-Kassam Tugaylarının başı çektiği Filistinli gruplar arasındaki çatışmalarda, İsrail'e kara birlikleri gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını bildirdi.

"ABD'NİN ULUSAL GÜVENLİK ÇIKARLARINI KORUYACAĞIZ"

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kirby, sahaya asker gönderme gibi bir niyetlerinin olmadığını belirterek, ABD'nin, ulusal güvenlik çıkarlarını "Bu çıkarlar nerede olursa olsun, özellikle de dünyanın o bölgesi de dahil" koruyacağını ve savunacağını söyledi.

"ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE DAHA FAZLA YARDIM DUYURACAĞIZ"

İsrail'e yapılacak yardımın ilk kısmının yolda olduğunu ifade eden Kirby, "İsrail'in düşmanlarının şu anki durumdan istifade etmeye çalışmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız" şeklinde konuştu. "İsrail'in düşmanlarının kendilerinden faydalanacağını sanmamaları için önümüzdeki günlerde daha fazla yardım duyuracağız." dedi.

Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby.

"İRAN İDDİALARINI İNCELEMEYE DEVAM EDİYORUZ"

Kirby, Hamas'ın saldırılarının İran'la ilişkisi olup olmadığı sorusuna da Tahran'ın, uzun yıllardır Hamas'ı desteklemesinden dolayı "bir yere kadar suç ortağı" olduğunu vurguladı. İran'ın, Hamas'ın saldırı planlarında doğrudan yer aldığına ilişkin elle tutulur bir kanıtları olmadığına işaret eden Kirby, konuyu incelemeye devam edeceklerini ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti. Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze ve Batı Şeria'da düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 143'ü çocuk, 105'i kadın olmak üzere 704 olduğunu, yaralı sayısının da 4 bini aştığını duyurmuştu. İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 18 Filistinliyi öldürmüştü. İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'si ağır 2 bin 616 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

John Kirby, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok - Son Dakika


Son Dakika
21:44 TBMM'den ortak bildiri: Filistin ve İsrail'i kalıcı barışa yönelik müzakerelere başlamaya davet ediyoruz
21:22 Kampı terkettiler! Zaniolo ve Tonali'ye yasa dışı bahis soruşturması
21:03 1 kişi eksik Letonya, Ermenistan'a sahayı dar etti
20:43 İngiltere, İsrail'e destek için Doğu Akdeniz'e gemilerini gönderiyor iddiası
20:29 Son Dakika: Vincenzo Montella ilk sınavına çıkıyor! Hırvatistan-Türkiye maçında 11'ler belli oldu
20:12 Basın toplantısını yalnızca bir gazeteci takip etti! Eren Erdem'den ''Boş koltuklara hitap etti'' iddiasına yanıt gecikmedi
19:49 İsrail-Filistin çatışması Avrupa'da doğal gaz fiyatlarını yüzde 39 artırdı
19:30 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Filistin tepkisi: Sizin gibi bir ülkeye barışı tesis mi yakışır, oraya benzinle gitmek mi yakışır?
19:24 Apar topar Türkiye'ye dönecek! Hakim Ziyech, milli takım kampında sakatlandı
18:46 Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüştü! Bağımsız Filistin vurgusu zirveye damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.10.2023 21:59:47. #1.13#
SON DAKİKA: Beyaz Saray: ABD'nin İsrail'e kara birliği gönderme gibi bir niyeti yok - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement