Beyaz Saray'ın önündeki bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı

Pazartesi gecesi Beyaz Saray'a bir kamyonun kasıtlı olarak çarptığı bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken herhangi bir yaralanma durumu bildirilmedi. Kaza sonrası Hay-Adams Otel boşaltıldı ve çevredeki binalar uyarıldı.

KASITLI ÇAPRTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Durum Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi ve Park Polisi tarafından soruşturulurken; Gizli Servis kaza hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ilk incelemelere göre sürücünün Lafayette Meydanı'ndaki güvenlik engellerine kasıtlı olarak çarpmış olabileceği belirtildi.

NAZİ BAYRAĞI ÇIKTI

Öte yandan Beyaz Saray'ın karşısındaki bariyerlere çarpan kamyonun içerisinde patlayıcı bulunamadı. Ancak aracın içerisinden bir adet Nazi bayrağı çıktığı öğrenildi.