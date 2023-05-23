Pazartesi gecesi Beyaz Saray'a bir kamyonun kasıtlı olarak çarptığı bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken herhangi bir yaralanma durumu bildirilmedi. Kaza sonrası Hay-Adams Otel boşaltıldı ve çevredeki binalar uyarıldı.
Durum Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi ve Park Polisi tarafından soruşturulurken; Gizli Servis kaza hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ilk incelemelere göre sürücünün Lafayette Meydanı'ndaki güvenlik engellerine kasıtlı olarak çarpmış olabileceği belirtildi.
Öte yandan Beyaz Saray'ın karşısındaki bariyerlere çarpan kamyonun içerisinde patlayıcı bulunamadı. Ancak aracın içerisinden bir adet Nazi bayrağı çıktığı öğrenildi.
Son Dakika › Dünya › Beyaz Saray'ın önündeki bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı - Son Dakika