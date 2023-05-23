Beyaz Saray'ın önündeki bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı - Son Dakika
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Beyaz Saray'ın önündeki bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı

23.05.2023 10:45

ABD'de önceki gece bir kamyon, Beyaz Saray'ın karşısındaki bariyerlere çarparak kaosa neden oldu. Olayın kasıtlı yapılmış olabileceği ihtimali üzerinde duran polis, sürücüyü gözaltına alırken, kamyonun içerisinden bir Nazi bayrağı çıktı.

Pazartesi gecesi Beyaz Saray'a bir kamyonun kasıtlı olarak çarptığı bildirildi. Sürücü gözaltına alınırken herhangi bir yaralanma durumu bildirilmedi. Kaza sonrası Hay-Adams Otel boşaltıldı ve çevredeki binalar uyarıldı.

KASITLI ÇAPRTIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Durum Amerika Birleşik Devletleri Gizli Servisi ve Park Polisi tarafından soruşturulurken; Gizli Servis kaza hakkında açıklama yaptı. Açıklamada, ilk incelemelere göre sürücünün Lafayette Meydanı'ndaki güvenlik engellerine kasıtlı olarak çarpmış olabileceği belirtildi.

Beyaz Saray'da panik! Bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı

NAZİ BAYRAĞI ÇIKTI

Öte yandan Beyaz Saray'ın karşısındaki bariyerlere çarpan kamyonun içerisinde patlayıcı bulunamadı. Ancak aracın içerisinden bir adet Nazi bayrağı çıktığı öğrenildi.

Beyaz Saray'da panik! Bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı
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Beyaz Saray'da panik! Bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı Beyaz Saray'da panik! Bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı

Amerika Birleşik Devletleri, Beyaz Saray, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Dünya Beyaz Saray'ın önündeki bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beyaz Saray'ın önündeki bariyerlere çarpan kamyondan Nazi bayrağı çıktı - Son Dakika
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