Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama - Son Dakika
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Dünya

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama

Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD\'den çarpıcı açıklama

ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin arasında bugün yapılacak telefon görüşmesi öncesi Beyaz Saray'dan çarpıcı bir açıklama geldi. ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Rusya barışa istekli değilse, "Bizim savaşımız değil" deriz. Trump çatışmaları durdurmak için bugün Putin'le konuşacak." dedi.

19.05.2025 16:18
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Rusya- Ukrayna savaşında İstanbul zirvesi ile başlayan barış müzakereleri devam ederken, dünya ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak telefon görüşmesine kilitlendi. Görüşmenin saat 17.00'de yapılacağı öğrenilirken, Beyaz Saray'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

BEYAZ SARAY: RUSYA BARIŞA İSTEKLİ DEĞİLSE, "BU BİZİM SAVAŞIMIZ DEĞİL" DERİZ

Basın toplantısı düzenleyen ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, "Ukrayna konusunda çıkmaz var. Putin Ukrayna savaşından nasıl çıkacağını bilmiyor gibi görünüyor. Rusya barışa istekli değilse ve angaje olmak istemiyorsa ABD günün sonunda bu bizim savaşımız değil zorunda kalır." ifadelerini kullandı.

KREMLİN: BARIŞ İÇİN UZUN ÇALIŞMA GEREK

Görüşme öncesi Kremlin'den de açıklama geldi. Açıklamada, "Barış için uzun çalışma gerek." dedi. Ayrıca Kremlin Sözcüsü Peskov, kendisine yöneltilen bir soru üzerine Putin ve Trump arasında olası bir yüz yüze görüşme için hazırlık olmadığını söyledi.

Öte yandan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konuları değerlendirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesinin bugün TSİ 17.00'de yapılmasının planlandığını kaydeden Peskov, görüşmede, geçen hafta Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da Rusya ile Ukrayna arasında yapılan müzakerelerin ele alınacağını belirtti.

"ABD'NİN ARABULUCULUK GİRİŞİMLERİNE DEĞER VERİYORUZ"

Peskov, Rusya'nın Ukrayna konusundaki hedeflerine siyasi diplomatik araçlarla ulaşmayı tercih ettiğinin altını çizerek, "ABD'nin arabuluculuk girişimlerine değer veriyoruz ve bundan dolayı Amerikan tarafına minnettarız. Eğer bu girişimler, gerçekten barışçıl yollarla hedeflerimize ulaşmamıza yardımcı olurlarsa, bu kesinlikle tercih edilir." diye konuştu.

Putin ile Trump'ın yüz yüze görüşme ihtimalini değerlendiren Peskov, bunun iki liderin kararlarına bağlı olduğunu belirterek, "Görüşmenin verimli olması ve iyice hazırlanması gerekiyor." ifadesini kullandı.

"ROMANYA'DAKİ SEÇİM TUHAF"

Romanya'da dün yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunu değerlendiren Peskov, seçimin "tuhaf" olduğunu öne sürerek, "Seçimi kazanma şansına sahip olan ve gerekçesiz olarak yarıştan çıkarılan bir adayın hikayesini biliyoruz." dedi. Peskov, Avrupa ülkeleri Fransa, İngiltere ve Almanya'nın başka ülkelerin iç işlerine müdahale ettiğini söyledi.

PUTİN'İN ÇAĞRISINDAN SONRA İSTANBUL'DA BARIŞ ZİRVESİ

Tarihi zirvenin işaret fişeğini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 11 Mayıs'ta ateşlemişti. Putin, 3 yıl önce kesilen doğrudan müzakerelerin ön koşulsuz olarak 15 Mayıs'ta İstanbul'da yeniden başlatılması önerisini gündeme getirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ev sahipliği yapmasını talep etmişti.

ZELENSKİ GELDİ, PUTİN HEYET GÖNDERDİ

Putin'in çağrısının ardından Trump da Zelenski'ye bir çağrı yaparak görüşmeye gitmesini söylemişti. Ukrayna yönetimi de çağrıya olumlu yanıt vermişti. Zelenski, çağrıya uyarak İstanbul'a gelirken; Putin görüşme için Türkiye'ye gelmeyip bir heyet göndermişti. Zelenski de Putin'in katılmaması üzerine Türkiye'yi terk etmişti.

TRUMP: BEN GİTMEZSEM PUTİN GİTMEZ

ABD Başkanı Donald Trump, Putin'in İstanbul'a gelmeme kararının ardından gerekirse cuma günü İstanbul'a gidebileceğini belirterek, "Ben gitmezsem Putin, gelmez demiştim, haklı çıktım" demişti.

HEYETLER BİR ARAYA GELDİ

Heyetler arasında görüşmeler gerçekleşmişti. Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Türkiye-ABD- Ukrayna ve Türkiye-Rusya- Ukrayna üçlü toplantılarında Rusya ve Ukrayna esir takası konusunda anlaşmaya varmıştı.

TAKAS KARARI ÇIKTI

İstanbul'daki barış görüşmelerinin ardından konuşan Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, "Rusya ile karşılıklı 1000 savaş esirinin takası konusunda anlaştık" demişti. Rus heyeti ise, "Görüşmelerden memnunuz. Rusya ve Ukrayna, olası ateşkese yönelik bakışlarını ayrıntılı olarak sunacak, ardından müzakereler devam edecek" açıklamasını yapmıştı.

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Son Dakika Dünya Trump-Putin görüşmesine dakikalar kala ABD'den çarpıcı açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • hbp9fndsn9:
    bu ne biçim açıklama ya..Adamları NATO ya alırız şöyle ederiz deyip Rusya’yla savaşa soktular.Şimdide ortada bırakıyorlar.Türkiye herzaman dikkatli olmalı bu batı ve Abd ye karşı.Suriye ve Irak içinde geçerli. 30 0 Yanıtla
  • Serkan Çopur:
    Ve Ukrayna tek başına kaldı hahahhaaha Ulan eyyyyy ABD ne şeytansın sen 19 1 Yanıtla
  • Şeyhmus Benek:
    haklısın işini hal ettin savaşın bitti olan Ukrayna ya oldu 13 1 Yanıtla
  • sabri yildiz:
    ve zelenski geriye abisinin elini öpmeye geri döner ???? 4 0 Yanıtla
  • n5685244:
    aman ne görüşecekler amaçları fakir fukaranın kanını emmek yıllar dır hep böyle. 2 0 Yanıtla
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