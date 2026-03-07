Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler - Son Dakika
Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler

Haberin Videosunu İzleyin
07.03.2026 10:06
Haberin Videosunu İzleyin
Haber Videosu

Beyaz Saray yetkilisi Jarrod Agen verdiği röportajda, İran'ın petrol gelirlerinin terör örgütlerini finanse etmek için kullanıldığını iddia ederek "İran'daki muazzam petrol rezervlerini teröristlerin elinden almak istiyoruz… Tüm petrolü teröristlerin elinden alacağız" dedi.

Beyaz Saray'da enerji politikalarından sorumlu isimlerden Jarrod Agen, Fox News'e verdiği röportajda ABD'nin İran politikasına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullandı. Agen, İran'ın büyük petrol rezervlerinin ABD için stratejik önem taşıdığını savunarak Washington yönetiminin bu kaynakların kontrolünün "terörist grupların elinde kalmaması gerektiğini" düşündüğünü söyledi.

"TÜM PETROLÜ TERÖRİSTLERİN ELİNDEN ALACAĞIZ"

Agen, İran'ın petrol gelirlerinin terör örgütlerini finanse etmek için kullanıldığını iddia ederek şu ifadeleri kullandı: "İran'daki muazzam petrol rezervlerini teröristlerin elinden almak istiyoruz… Tüm petrolü teröristlerin elinden alacağız."

VENEZUELA OPERASYONUYLA KARŞILAŞTIRDI

Beyaz Saray yetkilisi, ABD'nin İran'a yönelik yaklaşımını Venezuela'daki politikalarla da karşılaştırdı. Agen'e göre Washington yönetimi daha önce Venezuela'da da petrol gelirlerinin "yanlış aktörlerin eline geçmesini" engellemek amacıyla sert adımlar attı.

ABD yönetimi son dönemde Venezuela'ya yönelik yaptırımlar, tanker baskınları ve petrol ticaretine yönelik operasyonlarla dikkat çekmişti. Venezuela dünyanın en büyük kanıtlanmış petrol rezervlerinden birine sahip ve bu kaynaklar uzun süredir küresel enerji politikalarının merkezinde yer alıyor.

ELEŞTİRİLERİN HEDEFİ OLDU

Jarrod Agen'in İran petrolüne ilişkin açıklamaları kısa sürede tartışma yarattı. Bazı yorumcular, ABD'nin enerji politikası ile askeri stratejisi arasındaki bağlantının bu sözlerle açık biçimde dile getirildiğini savundu.

