Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak - Son Dakika
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Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak

24.02.2022 22:06
Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın Ukrayna'ya girmesiyle ilgili yaptığı açıklama esnasında Putin'le ilgili korkutan ifadeler kullandı. Biden, Putin'in eski Sovyetler Birliği'ni yeniden kurmayı amaçladığını ve bu uğurda her şeyi yapacağını dile getirdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya girmesinin ardından bugün tüm gözler Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'in yapacağı açıklamaya çevrilmişti. Biden, tüm dünyanın beklediği açıklamayı gerçekleştirdi. Biden'in açıklamasına Putin'le ilgili sözleri damga vurdu.

"PUTİN'İN AMACI İMPARATORLUK KURMAK"

Biden, Putin'in imparatorluk kurmayı hedeflediğini belirterek "Ukrayna halkı 30 yıldır bağımsız ve hiç kimsenin ülkelerinialamayacağını dile getirdi. Putin ve Kremlin'deki müttefiklerinin tek derdi barışa saldırmak. Hiçbir zaman güvenlik endişeleri yoktu, Putin'in amacı imparatorluk kurmak. Ne olursa olsun bunu yapacak ve sınırlarını genişletmeye çalışacak" dedi.

"SES ÇIKARMAYANLAR BUNA ALET OLACAK"

Putin'e ses çıkarmayanların yapılanlara alet olacağını ifade eden Biden, "Putin uluslararası arenada tek başına kalacak. Rusya'nın yaptıklarına ses çıkarmayanlar da bu yapılanlara alet olmuş olacak. Özgürlük, demokrasi ve insan haysiyeti baskıdan çok daha güçlü şeyler. Bunlar Putin gibi zorbalar ve onların orduları tarafından baskılanamaz. Ne yaparsanız yapın bu ülkeler dayanır ve her zaman özgürlük kazanır. Tanrı Ukrayna'nın askerlerini korusun" diye konuştu.

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Son Dakika Dünya Biden'den canlı yayında korkutan Putin itirafı! İmparatorluk kurmak istiyor ve bunu için her şeyi yapacak - Son Dakika


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