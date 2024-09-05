Biden, Japon Çelik Şirketinin ABD'de Satın Alımını Ulusal Güvenlik Gerekçesiyle Engellemeye Çalışıyor - Son Dakika
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Biden, Japon Çelik Şirketinin ABD'de Satın Alımını Ulusal Güvenlik Gerekçesiyle Engellemeye Çalışıyor

Biden, Japon Çelik Şirketinin ABD\'de Satın Alımını Ulusal Güvenlik Gerekçesiyle Engellemeye Çalışıyor

ABD Başkanı Joe Biden, Japon çelik üretim şirketi Nippon Steel'in 14.9 milyar dolara ABD'li US Steel'i satın almasına ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle engel olmaya çalışıyor. Hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi partiler, anlaşmaya karşı çıkarken, US Steel çalışanları miting düzenleyerek politikacılara anlaşmanın faydalarını hatırlatmaya çalışıyor. Anlaşmanın onaylanmaması durumunda ise US Steel binlerce işçiyi riske atabileceğini belirtiyor.

05.09.2024 13:41
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(ANKARA) - ABD Başkanı Joe Biden'ın, ulusal güvenliğe aykırı gerekçesiyle Japon çelik üretim şirketi Nippon Steel'in ABD'li çelik üreticisi US Steel şirketini satın almasını engellemek istediği iddia ediliyor.

Beyaz Saray kaynaklarına göre, ABD Başkanı Joe Biden Japonya'nın en büyük çelik üretim şirketi olan Nippon Steel'in, 14.9 milyon dolarlık bir anlaşmayla ABD'li çelik üretim şirketi US Steel'i satın alması konusunu ulusal güvenlik endişelerini gerekçe göstererek engellemek istiyor.

Geçtiğimiz haftalarda, US Steel, Tokyo merkezli Nippon ile bir anlaşmaya varılamaması durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, binlerce ABD sendikasının işinin riske gireceğinin, bazı çelik fabrikalarını kapatacağının ve muhtemelen genel merkezini politik açıdan önemli Pensilvanya eyaletinden başka bir yere taşıyacağının sinyalini vermişti.

"Biden'ın olası bir girişimi ABD'nin Japonya ile olan ilişkilerini de etkileyebilir"

Beyaz Saray kaynakları, ABD medyasına bu hafta sonuna kadar satın alma anlaşmasına ilişkin bir kararın açıklanabileceğini söylerken; Biden'ın olası bir engelleme girişiminin, ABD'nin yakın müttefiki Japonya ile ilişkilerini etkileyebileceğini öne sürdü. Washington Post gazetesinde yer alan habere göre, Biden'ın olası engelleme girişimine ilişkin çıkan iddialar sonucunda, US Steel'in hisseleri, yüzde 17,5 düşüşle kapanırken, Nippon Steel hisseleri, perşembe günü Tokyo'da erken saatlerde yüzde 1,6 düştü ancak daha sonra toparlanarak yüzde 0,3 yükseldi.

Nippon Steel ve US Steel şirketleri, ABD'deki Yabancı Yatırım Komitesi'nden (CFIUS) anlaşmayla ilgili herhangi bir güncelleme almadıklarını, satın almanın ulusal güvenlik açısından risk oluşturduğuna inanmadıklarını belirtti. Konuya ilişkin US Steel, "Japonya en sadık müttefiklerimizden biri. Bu işlemin kapanmasını sağlamak için yasa kapsamındaki tüm olası seçenekleri takip etmeyi umuyoruz" dedi. Nippon Steel de ayrı bir açıklamada, "Şirket olarak ABD hükümetinin bu konudaki prosedürleri, yasalara uygun şekilde ele alması gerektiğine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.

Satın alma anlaşmasına hem Demokratlar hem Cumhuriyetçiler karşı

Nippon Steel'in ABD'li çelik üreticisi olan US Steel'i satın alma planı, hem Demokrat Parti hem de Cumhuriyetçi Parti'nin muhalefetiyle karşı karşıya. Başkan Yardımcısı ve Demokrat Parti'nin Başkan Adayı Kamala Harris, US Steel'in "Amerikan mülkiyetinde ve işletmesinde" kalmasını istediğini belirtirken, Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan Adayı Donald Trump ise seçilmesi durumunda anlaşmayı engelleyeceğine ilişkin söz verdi.

Beyaz Saray sözcüsü John Kirby, Biden'ın konuya ilişkin planları hakkında yorum yapmayı reddetti ancak Başkanın, "Amerikan çelik şirketlerinin Amerikan mülkiyetinde olması gerektiği" görüşünü yineledi. Anlaşmanın ulusal güvenlik onay sürecini denetleyen ABD Hazine Bakanlığı ise konuya ilişkin yorum yapmayı reddetti.

US Steel'in genel merkezinin Pensilvanya eyaletinde bulunması da ABD başkanlık seçimleri için ayrı bir önem taşıyor. Pensilvanya, 2024 başkanlık seçimlerinin sonucunu etkileyebilecek kritik bir çekişme alanı olarak değerlendirilirken, her iki aday da eyaleti tekrar tekrar ziyaret ediyor.

US Steel çalışanları, politikacıları ikna etmek için miting düzenledi

US Steel çalışanları, şirketin genel merkezinin dışında, politikacıları önerilen anlaşmaya karşı muhalefetlerini yeniden gözden geçirmeye ikna etmek amacıyla miting düzenledi. US Steel'in Yönetim Kurulu Başkanı David Burritt yaptığı açıklamada, "Seçilmiş liderlerin ve diğer önemli karar vericilerin, anlaşmanın faydalarının yanı sıra anlaşma başarısız olursa kaçınılmaz sonuçlarının da farkına varmasını istiyoruz" dedi. Buritt, anlaşma olmadan "US Steel'in yüksek fırın tesislerinden büyük ölçüde uzaklaşacağını, bunun da binlerce iyi ücretli sendikanın işini riske atacağını ve tesislerinin bulunduğu yerlerdeki çok sayıda topluluğu olumsuz etkileyeceğini" söyledi.

Birleşik Çelik İşçileri Sendikası ise Burritt'i eleştirerek, onu "temelsiz ve hukuka aykırı tehditlerde bulunmakla" suçladı.

14.9 milyar dolara satın alma planı

Nippon Steel, geçen hafta Pensilvanya'daki Mon Valley Works ve Indiana'daki Gary Works'teki sendika temsilcili tesislere, bu toplulukların üretim sektörünün geleceğini desteklemek amacıyla 2,7 milyar doların üzerinde yatırım yapmayı planladığını duyurdu.

US Steel ise, anlaşmanın onaylanmaması durumunda "aynı mali taahhütlerde bulunmayacağını" söyledi. US Steel, son yıllarda bünyesinde çalışan pek çok çelik işçisini işten çıkarmıştı.

Nippon Steel, yaptığı açıklamada, anlaşmanın gerçekleşmesi halinde ABD'li şirketin üst düzey yönetiminin ve yönetim kurulu üyelerinin çoğunluğunun ABD vatandaşları arasından seçileceğini söyledi.

Nippon Steel'in planlanan 14.9 milyar dolarlık satın alımı, ABD dışından tüm düzenleyici onaylarını alırken, US Steel hissedarlarından da destek aldı

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Dünya Biden, Japon Çelik Şirketinin ABD'de Satın Alımını Ulusal Güvenlik Gerekçesiyle Engellemeye Çalışıyor - Son Dakika

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