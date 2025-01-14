Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmeye Umut Vaadediyor - Son Dakika
Üye Girişi
Dünya

Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmeye Umut Vaadediyor

Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmeye Umut Vaadediyor

Uluslararası bir araştırma ekibi, olumsuz anıların hatırlanmasını zayıflatma ve olumlu anıların canlanmasını artırma yöntemleri geliştirdi. Deneyde katılımcılar olumsuz ve olumlu görsellerle ilişkiler kurarak anılarını yeniden programladılar.

14.01.2025 16:33  Güncelleme: 16:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BİLİM insanları, kötü anıları silerek, ruh sağlığı sorunlarını tedavi etme konusunda umut vadeden bir yaklaşım geliştirdi.

Uluslararası bir araştırma ekibi, yaptıkları bir deneyde 37 katılımcıya rastgele kelimeleri olumsuz görsellerle ilişkilendirmelerini istedi. Daha sonra, bu ilişkilerin yarısını yeniden programlamayı ve kötü anılara müdahale etmeyi amaçladılar.

Katılımcılara, insan yaralanmaları ya da tehlikeli hayvanlar gibi olumsuz görseller ile sakin manzaralar veya gülen çocuklar gibi olumlu görsellerin bulunduğu tanınmış veri tabanları sunuldu. İlk akşam, katılımcılar, olumsuz görselleri araştırma için üretilmiş anlamsız kelimelerle ilişkilendirmek için hafıza eğitimi aldı. Ertesi gün, bu anılar uyku ile pekiştirildikten sonra, kelimelerin yarısı olumlu görsellerle ilişkilendirilerek yeniden kodlanmaya çalışıldı.

İkinci akşam, katılımcıların hızlı olmayan göz hareketleri (NREM) uyku fazı sırasında, hafıza depolamada önemli olduğu bilinen bir dönemde, anlamsız kelimelerin ses kayıtları çalındı. Bu süreçte, beyin aktiviteleri elektroensefalografi (EEG) ile izlendi. Beyinde duygusal hafıza işleme ile ilişkili olan teta dalgası aktivitesinin, sesli hafıza ipuçlarına yanıt olarak arttığı ve olumlu ipuçlarında belirgin şekilde daha yüksek olduğu gözlendi.

Ertesi gün ve birkaç gün sonra yapılan anketlerde, katılımcıların, olumlu anılarla karıştırılmış kötü anıları hatırlamada daha az başarılı olduğu belirlendi. Bu kelimelerle ilişkili olumlu anılar, olumsuz olanlara göre daha fazla akıllarına gelmeye başladı ve daha olumlu bir duygusal bakış açısıyla değerlendirildi.

Uzmanlar, bu yöntemin umut vadettiğini belirterek, "Bu prosedürün olumsuz anıların hatırlanmasını zayıflattığını ve olumlu anıların istemsiz olarak zihinde canlanmasını artırdığını gördük" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Eğitim, Sağlık, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmeye Umut Vaadediyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:12 Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar Tekelleşme tartışmalarına Şafak Sezer de katıldı: Onların suyu ısındı, yakında ortaya çıkacaklar
22:59 Netanyahu pes etti: Gazze’de ateşkes artık an meselesi Netanyahu pes etti: Gazze'de ateşkes artık an meselesi
22:30 Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu Bir gün önce taşındıkları evde annesini göğsünden bıçaklanmış halde buldu
21:39 Küle dönen Los Angeles’ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir Küle dönen Los Angeles'ı bekleyen yeni tehlike: Zehir karışmış olabilir
19:34 Rusya’dan PKK’ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez Rusya'dan PKK'ya dikkat çeken mesaj: Türkiye buna asla izin vermez
09:27 Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu Boş arazide ağzında cerrahi maske olan ceset bulundu
09:27 Sözleriyle gündem olan Mourinho’nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor Sözleriyle gündem olan Mourinho'nun şimdi de oturuş şekline tepki yağıyor
09:20 AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi AK Partili eski vekil erken seçim için tarih verdi
09:17 Fatih Terim’in takımında ayrılık Fatih Terim'in takımında ayrılık
08:57 Menzil Cemaati’nde taşlı sopalı inşaat kavgası Menzil Cemaati'nde taşlı sopalı inşaat kavgası
08:55 Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak Trump açık açık uyardı: İsrail ve Hamas anlaşamazsa çok büyük sıkıntılar yaşanacak
08:42 Kostic’in pozisyonu penaltı mı değil mi Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti Kostic'in pozisyonu penaltı mı değil mi? Yorumcular 1 saniye bile düşünmeden görüş belirtti
08:06 Edirne ve Kırklareli’nde okullara kar tatili Edirne ve Kırklareli'nde okullara kar tatili
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2025 06:12:48. #1.11#
SON DAKİKA: Bilim İnsanları Kötü Anıları Silmeye Umut Vaadediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.