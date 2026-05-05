Birleşik Krallık'ta Modern Kölelikte Rekor Artış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Birleşik Krallık'ta Modern Kölelikte Rekor Artış

Birleşik Krallık\'ta Modern Kölelikte Rekor Artış
05.05.2026 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Birleşik Krallık'ta modern kölelik suçları %22 artarak rekor düzeye ulaştı; önlemler yetersiz kalıyor.

Birleşik Krallık'ta artan hayat pahalılığı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sömürünün rekor düzeye çıktığı bildirildi.

Modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kurulan Bağımsız Kölelikle Mücadele Komisyonu başkanının açıkladığı rapora göre, geçen yıl 23 binden fazla muhtemel mağdur kuruma yönlendirildi.

Bu, bir önceki yıla göre %22'lik bir artış ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı.

Modern kölelikle ilgili 4 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan bir rapor, suç ağlarına karşı acil önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve cinsel sömürünün tespit edilmesinin giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu.

2025'teki olası mağdurların beşte birinden fazlası Birleşik Krallık vatandaşıydı ve bu, en büyük tek grubu oluşturdu.

Birleşik Krallık'ta bulunan Eritreliler (%13) ikinci en büyük grubu oluşturdu; onları Vietnamlılar (%9) izledi.

Modern Kölelik Yasası Birleşik Krallık'ta 2015'te yürürlüğe girdi.

Rapor, yasanın üzerinden 10 yıldan fazla bir süre sonra yayımlandı ve sömürünün nasıl evrilebileceğini analiz etmek için 50'den fazla kuruluştan elde edilen verileri biraraya getirdi.

Rapor artışa yol açan üç ana faktöre işaret ediyor: Artan hayat pahalılığı, borç ve güvencesiz iş.

Raporda ayrıca, dünyadaki çatışmaların ve yerinden edilmelerin, insan tacirlerinin savunmasız insanları sömürmesini kolaylaştırdığı; yapay zeka ve dijital platformların ise tacirlerin mağdurları çalışmaya zorlamalarını ve kontrol etmelerini mümkün kıldığı uyarısı yapılıyor.

Ekim 2023'te Kölelikle Mücadele Komisyonu başkanı olarak atanan Eleanor Lyons, raporun "Sömürünün Birleşik Krallık içindeki insanları giderek daha fazla etkilediğini" ortaya koyduğunu söyledi:

"Sömürünün en dehşet verici biçimleri bu ülkede daha yaygın hale geliyor ve bizim karşılık verebildiğimizden daha hızlı evriliyor.

"Şimdi harekete geçmezsek daha da yayılacak ve durdurulması zorlaşacak."

BBC'ye konuşan Lyons, suçlular tarafından sömürülenlerin "ağırlıklı olarak İngiliz erkek ve kız çocukları" olduğunu söyledi.

Faillerin video oyunlarındaki sohbet işlevleri üzerinden çocukların güvenlerini kazandığını, aldıkları ufak tefek şeylerle savunmasız çocukları hedef aldıklarını anlattı.

"Sisteme kazandırma ve şantaj süreci böyle başlıyor" dedi.

Erkek çocukların genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından sömürüldüğünü, kız çocuklarının ise daha yaygın olarak cinsel sömürüye maruz kaldığını söyledi.

Kız çocuklarına yönelik cinsel sömürünün "Son beş yılda %50'nin üzerinde arttığını ve giderek daha küçük yaşlarda gerçekleştiğini" ifade etti.

Ancak hem çocukların hem de yetişkinlerin, başlarının derde gireceği korkusuyla yaşadıklarını "başkalarına anlatmaktan korktuklarını" söyledi.

Bunların Birleşik Krallık genelinde yaşandığını belirterek, "Bunun genellikle uzak diyarlarda yaşanan bir şey olduğunu düşünürdük" dedi.

'Sayıların ardında gerçek insanlar var'

Birleşik Krallık'ta alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirten Lyons, uzman polis birimleri için finansman sağlanması ve sömürüye karşı kuralları ihlal ettiği tespit edilen işletmelere para cezası getirilmesi de dahil olmak üzere değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Lyons şöyle konuştu:

"Bu sayıların ardında, ister seks ticaretine zorlanan kadınlar, ister uyuşturucu çetelerine zorla dahil edilen çocuklar, isterse acımasız koşullarda kapana kısılan ve çoğu zaman mutlak bir korku içinde yaşayan işçiler olsun, çoğumuzun hayal etmekte zorlanacağı biçimlerde istismara uğrayan gerçek insanlar var."

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Modern kölelik sistemini, sistemin kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla ele almaya kararlı olduklarını ve mağdurlara koruma sağlanacağını" söyledi.

2015 Modern Kölelik Yasası, mevcut sömürü suçlarını tek bir yasada topladı ve mağdurları korumak ve failleri yargılamak için yeni yükümlülükler ve yetkiler sağladı.

Yasa, suç işlemeye zorlanmış insan ticareti mağdurları için de bir koruma kalkanı oluşturdu.

Kaynak: BBC

Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Birleşik Krallık'ta Modern Kölelikte Rekor Artış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
Opsiyon devreye girdi Lemina 1 yıl daha Galatasaray’da Opsiyon devreye girdi! Lemina 1 yıl daha Galatasaray'da
Putin ve Zelenski’den peş peşe ateşkes kararı Putin ve Zelenski'den peş peşe ateşkes kararı
Tümer Metin’den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek Tümer Metin'den Fenerbahçe başkanlık seçimi için dev iddia! Söylediği isim 3 adayı da yarıştan düşürecek
DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor DMD hastası Yiğitcan’dan yardım çağrısı: Bacaklarım çok ağrıyor
Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore’ye gidiyorlar Kuzey Kore resmen ilan etti: Güney Kore'ye gidiyorlar
13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu 13 ilde 213 ekip ve 1220 polislik dev operasyon: 1 milyar değerinde servete el konuldu
Grimaldo’dan Beşiktaş kararı Grimaldo'dan Beşiktaş kararı
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 3 yaralı Küçükçekmece'de silahlı saldırı: 3 yaralı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı iddiası
Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı Doğum gününde kıskançlık kavgası: 1 ölü, 2 yaralı
Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor Servet Çetin şampiyon takımın başına geçiyor
Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı Bodrum FK, Süper Lig ateşini yaktı
Gençlerbirliği’nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı Gençlerbirliği'nde Volkan Demirel ile yollar ayrıldı

17:46
Tek tek hesaplandı İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
Tek tek hesaplandı! İşte memur ve emekli için masadaki üç zam senaryosu
17:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın o sözleri dünya basınında Atılan başlıkları görmeniz lazım
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın o sözleri dünya basınında! Atılan başlıkları görmeniz lazım
17:19
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
Büyükelçi Serdar Kılıç: Ermenistan ile sınır açılmaya hazır noktaya geldi sayılır
17:00
Mehmet Ali Aydınlar’ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
Mehmet Ali Aydınlar'ın başkan adaylığından vazgeçme sebebi dikkat çekti
16:59
Mehmet Ali Aydınlar’ın geri adımı sonrası Hakan Safi’nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
Mehmet Ali Aydınlar'ın geri adımı sonrası Hakan Safi'nin günler önceki sözleri yeniden gündemde
16:31
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
Mehmet Ali Aydınlar, Fenerbahçe başkan adayı olmayacak
16:30
Türkiye’den stratejik hamle 6000 kilometre menzilli “Yıldırımhan“ tanıtıldı
Türkiye’den stratejik hamle! 6000 kilometre menzilli "Yıldırımhan" tanıtıldı
16:20
Süper Lig ekibi, Amedspor’u tebrik paylaşımını kaldırdı
Süper Lig ekibi, Amedspor'u tebrik paylaşımını kaldırdı
15:45
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
Özgür Özel teknedeki eğlence görüntülerine ilk kez yanıt verdi
15:44
Arda Turan’dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
Arda Turan'dan bomba Galatasaray teknik direktörlüğü sözleri
15:27
TikTok’ta skandal yayın Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
TikTok'ta skandal yayın! Emniyet baskın yaptı, gerçek çok başka çıktı
15:06
Romanya’da güven oyu alamayan hükümet düştü Başbakan görevden alındı
Romanya'da güven oyu alamayan hükümet düştü! Başbakan görevden alındı
14:36
Eylem Tok “Aile ile anlaştık“ dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Eylem Tok "Aile ile anlaştık" dedi, acılı babadan jet hızında yanıt geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2026 18:37:48. #7.12#
SON DAKİKA: Birleşik Krallık'ta Modern Kölelikte Rekor Artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.