Birleşik Krallık\'ta Modern Kölelikte Rekor Artış

Birleşik Krallık'ta artan hayat pahalılığı ve teknolojik gelişmeler nedeniyle sömürünün rekor düzeye çıktığı bildirildi.

Modern kölelik ve insan kaçakçılığı suçlarıyla mücadeleyi güçlendirmek amacıyla kurulan Bağımsız Kölelikle Mücadele Komisyonu başkanının açıkladığı rapora göre, geçen yıl 23 binden fazla muhtemel mağdur kuruma yönlendirildi.

Bu, bir önceki yıla göre %22'lik bir artış ve şimdiye kadar kaydedilen en yüksek sayı.

Modern kölelikle ilgili 4 Mayıs Pazartesi günü yayımlanan bir rapor, suç ağlarına karşı acil önlemler alınmadığı takdirde önümüzdeki yıllarda insan kaçakçılığı, zorla çalıştırma ve cinsel sömürünün tespit edilmesinin giderek zorlaşacağı uyarısında bulundu.

2025'teki olası mağdurların beşte birinden fazlası Birleşik Krallık vatandaşıydı ve bu, en büyük tek grubu oluşturdu.

Birleşik Krallık'ta bulunan Eritreliler (%13) ikinci en büyük grubu oluşturdu; onları Vietnamlılar (%9) izledi.

Modern Kölelik Yasası Birleşik Krallık'ta 2015'te yürürlüğe girdi.

Rapor, yasanın üzerinden 10 yıldan fazla bir süre sonra yayımlandı ve sömürünün nasıl evrilebileceğini analiz etmek için 50'den fazla kuruluştan elde edilen verileri biraraya getirdi.

Rapor artışa yol açan üç ana faktöre işaret ediyor: Artan hayat pahalılığı, borç ve güvencesiz iş.

Raporda ayrıca, dünyadaki çatışmaların ve yerinden edilmelerin, insan tacirlerinin savunmasız insanları sömürmesini kolaylaştırdığı; yapay zeka ve dijital platformların ise tacirlerin mağdurları çalışmaya zorlamalarını ve kontrol etmelerini mümkün kıldığı uyarısı yapılıyor.

Ekim 2023'te Kölelikle Mücadele Komisyonu başkanı olarak atanan Eleanor Lyons, raporun "Sömürünün Birleşik Krallık içindeki insanları giderek daha fazla etkilediğini" ortaya koyduğunu söyledi:

"Sömürünün en dehşet verici biçimleri bu ülkede daha yaygın hale geliyor ve bizim karşılık verebildiğimizden daha hızlı evriliyor.

"Şimdi harekete geçmezsek daha da yayılacak ve durdurulması zorlaşacak."

BBC'ye konuşan Lyons, suçlular tarafından sömürülenlerin "ağırlıklı olarak İngiliz erkek ve kız çocukları" olduğunu söyledi.

Faillerin video oyunlarındaki sohbet işlevleri üzerinden çocukların güvenlerini kazandığını, aldıkları ufak tefek şeylerle savunmasız çocukları hedef aldıklarını anlattı.

"Sisteme kazandırma ve şantaj süreci böyle başlıyor" dedi.

Erkek çocukların genellikle uyuşturucu çeteleri tarafından sömürüldüğünü, kız çocuklarının ise daha yaygın olarak cinsel sömürüye maruz kaldığını söyledi.

Kız çocuklarına yönelik cinsel sömürünün "Son beş yılda %50'nin üzerinde arttığını ve giderek daha küçük yaşlarda gerçekleştiğini" ifade etti.

Ancak hem çocukların hem de yetişkinlerin, başlarının derde gireceği korkusuyla yaşadıklarını "başkalarına anlatmaktan korktuklarını" söyledi.

Bunların Birleşik Krallık genelinde yaşandığını belirterek, "Bunun genellikle uzak diyarlarda yaşanan bir şey olduğunu düşünürdük" dedi.

'Sayıların ardında gerçek insanlar var'

Birleşik Krallık'ta alınan önlemlerin yeterli olmadığını belirten Lyons, uzman polis birimleri için finansman sağlanması ve sömürüye karşı kuralları ihlal ettiği tespit edilen işletmelere para cezası getirilmesi de dahil olmak üzere değişiklikler yapılması çağrısında bulundu.

Lyons şöyle konuştu:

"Bu sayıların ardında, ister seks ticaretine zorlanan kadınlar, ister uyuşturucu çetelerine zorla dahil edilen çocuklar, isterse acımasız koşullarda kapana kısılan ve çoğu zaman mutlak bir korku içinde yaşayan işçiler olsun, çoğumuzun hayal etmekte zorlanacağı biçimlerde istismara uğrayan gerçek insanlar var."

İngiltere İçişleri Bakanlığı'ndan bir sözcü, "Modern kölelik sistemini, sistemin kötüye kullanılmasını engellemek amacıyla ele almaya kararlı olduklarını ve mağdurlara koruma sağlanacağını" söyledi.

2015 Modern Kölelik Yasası, mevcut sömürü suçlarını tek bir yasada topladı ve mağdurları korumak ve failleri yargılamak için yeni yükümlülükler ve yetkiler sağladı.

Yasa, suç işlemeye zorlanmış insan ticareti mağdurları için de bir koruma kalkanı oluşturdu.