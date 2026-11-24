25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü öncesinde açıklanan BM raporu, kadın cinayetlerinin dünya genelindeki boyutunu ortaya koydu. Raporda yer alan rakamlar 122 ülke ve bölgenin istatistiklerinden derlendi.

ÖLDÜRÜLEN KADINLARIN YÜZDE 60'I YAKINLARININ KURBANI

DW'nin aktardığı rapora göre, 2025'te kasten öldürülen kadın ve kız çocuklarının yaklaşık yüzde 60'ı, yakın çevresinden birinin kurbanı oldu. BM Kadın Birimi ile BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi'nin (UNODC) tahminlerine göre, aile üyesi ya da partneri tarafından öldürülen kadın ve kız çocuklarının sayısı son yıllarda 45 bin ile 51 bin arasında değişiyor.

EN ÇOK KADIN CİNAYETİ AFRİKA'DA

Kadın cinayetlerinin en çok kaydedildiği kıta 22 bin 100 kurbanla Afrika oldu. Afrika'yı 15 bin 100 kurbanla Asya, 7 bin 400 kurbanla Amerika kıtası, 2 bin 100 kurbanla Avrupa ve 300 kurbanla Okyanusya izledi.

CİNAYETLER AZALIYOR, KADIN CİNAYETLERİ AYNI HIZDA AZALMIYOR

Raporda, dünya genelinde cinayet oranları gerilerken kadın cinayetlerindeki düşüşün daha yavaş kaldığı ve bu durumun özellikle Amerika kıtası ile Avrupa'da görüldüğü belirtildi. BM'ye göre bu tablo, kadınların adalete erişirken karşılaştığı engelleri ve bu suçların toplumsal normlara ve cinsiyet kalıplarına derinden bağlı olduğunu gösteriyor.

BM Kadın Birimi'nin ayrı bir raporuna göre ise dünyada neredeyse her üç kadından biri fiziksel ya da cinsel şiddete uğradı. Ancak bu kadınların yalnızca yüzde 7'si polise başvurdu.

"KORUMA MEKANİZMALARI BAŞARISIZ"

UNODC İcra Direktörü Monica Juma, "Ürkütücü tutumlar, toplumsal normlar ve kurumsal koruma mekanizmalarının başarısızlığı; bir eşi, kız çocuğunu, anneyi ya da kız kardeşi öldürmenin 'hoş görülebilir' hale geldiği bir ortam yaratıyor. Bu gerçeği değiştirmek, toplumun her düzeyinde sürekli çaba gerektiriyor" dedi.

"HİÇBİR UYARI İŞARETİ GÖRMEZDEN GELİNMEMELİ"

BM Kadın Birimi İcra Direktörü Sima Bahous ise dünyanın "hiçbir uyarı işaretinin görmezden gelinmemesi, hayatta kalan hiçbir kadının korumasız bırakılmaması ve hiçbir failin hesap vermekten kaçamaması için" acilen harekete geçmesi gerektiğini söyledi.