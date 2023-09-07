Brezilya'da etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi, çok sayıda hayvan telef oldu

Brezilya'nın güney bölgesinde hafta sonundan bu yana etkili olan tropikal kasırgada ölenlerin sayısı 28'e yükseldi. Bölge Valisi Eduardo Leite, düzenlediği basın toplantısında, arama kurtarma çalışmalarının Pardo Nehri Vadisi'nde yoğunlaştığını belirterek, ölü sayısının artma olasılığının bulunduğunu söyledi.

"GÖRÜLMEMİŞ İKLİMSEL BİR FELAKETLE BOĞUŞUYORUZ"

Tropikal kasırganın yol açtığı heyelan ve sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 28'e çıktığını ve çok sayıda hayvanın telef olduğunu bildiren Leite, "Rio Grande do Sul bölgesinde, görülmemiş iklimsel bir felaketle boğuşuyoruz" ifadesini kullandı.

1650 KİŞİ EVSİZ KALDI

Yetkililer, Rio Grande do Sul bölgesinde 67 kasabanın şiddetli fırtına ve sellerden etkilendiğini, 1650 kişinin evsiz kaldığını ve 3 bini aşkın kişinin de geçici olarak güvenli yerlere gittiğini duyurdu.

"HER TÜRLÜ GAYRETİ GÖSTERECEĞİZ"

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, kasırga sebebiyle hayatını kaybeden kişilerin ailelerine başsağlığı dileğinde bulunarak, "Halka yardım etmek için her türlü gayreti göstereceğiz" demişti.