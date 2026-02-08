Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş - Son Dakika
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

Bu nasıl iş! Savcılık Epstein\'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş
08.02.2026 10:12
ABD Adalet Bakanlığı'na bağlı Manhattan Güney Bölgesi Savcılığı'nın 9 Ağustos 2019 tarihli belgesinde Jeffrey Epstein'ın hücresinde ölü bulunduğu belirtilirken, resmi cezaevi kayıtları Epstein'ın ancak 10 Ağustos sabahı 06.30'dan sonra hücresinde fark edildiğini gösteriyor. Belgenin taşıdığı tarih ile Epstein'ın resmi olarak bulunduğu zaman arasındaki fark, ölüm zamanlamasına ilişkin belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı.

Adalet Bakanlığı'na bağlı Manhattan Güney Bölgesi Savcılığı tarafından yayımlanan ve 9 Ağustos 2019 Cuma tarihini taşıyan belgede, Jeffrey Epstein'ın hücresinde tepkisiz halde bulunduğu ve kısa süre sonra hayatını kaybettiği ifade ediliyor. Ancak cezaevi kayıtları ve resmi tutanaklar, Epstein'ın 10 Ağustos 2019 sabahı saat 06.30'dan sonra bir görevlinin kahvaltı dağıtımı sırasında hücresinde bulunduğunu ortaya koyuyor.

"BU SABAH ÖLÜ BULUNDU" İFADESİ DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu açıklamada dönemin Manhattan Başsavcısı Geoffrey S. Berman, "Bu sabah Manhattan Cezaevi, çocuk ticareti suçlamalarıyla yargılanan Jeffrey Epstein'ın hücresinde tepkisiz halde bulunduğunu ve kısa süre sonra hayatını kaybettiğini doğruladı" ifadelerini kullandı. Açıklamada ayrıca, Epstein'ın ölümünün mağdurların adalet arayışına yeni bir engel oluşturabileceği vurgulandı ve soruşturmanın kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. Ancak belgenin taşıdığı tarih ile Epstein'ın resmi olarak bulunduğu zaman arasındaki fark, ölüm zamanlamasına ilişkin belirsizlikleri yeniden gündeme taşıdı.

Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

RESMİ KAYITLARDA NET BİR ÖLÜM SAATİ YOK

Federal savcıların aktardığına göre Epstein, 6 Temmuz 2019'da çocuk ticareti ve komplo suçlamalarıyla tutuklanarak Manhattan'daki Metropolitan Correctional Center'a konuldu. Suçlamaları reddeden Epstein, yargılanmayı beklerken bir aydan biraz fazla süre sonra cezaevinde hayatını kaybetti. Resmi kayıtlara göre bir cezaevi görevlisi Epstein'ı 10 Ağustos sabahı hücresinde hareketsiz halde buldu. Sağlık ekipleri müdahale etti ancak Epstein kısa süre içinde yaşamını yitirdi. New York Adli Tıp Kurumu daha sonra ölümü "asma yoluyla intihar" olarak kayda geçirdi.

GÜVENLİK ZAAFİYETLERİ VE KAMERA ARIZALARI

Epstein'ın ölümü, ABD'nin en güvenli federal cezaevlerinden biri olarak bilinen tesiste yaşanan ciddi ihmalleri de ortaya çıkardı. Cezaevi kayıtları, Epstein'ı izlemekle görevli gardiyanların gece boyunca zorunlu kontrolleri yapmadığını gösterdi. Resmi raporlara göre 03.00 ve 05.00 saatlerindeki devriyeler gerçekleştirilmedi. Ayrıca Epstein'ın hücresi önündeki en az iki güvenlik kamerasının o gece çalışmadığı belirlendi. Bu arızalar nedeniyle yetkililer, Epstein'ın son saatlerine ilişkin kesin bir zaman çizelgesi oluşturamadı. Bugüne kadar Epstein'ın tam olarak hangi saatte öldüğü resmi olarak tespit edilemedi.

Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

YENİ GÖRÜNTÜLER, YENİ SORULAR

Bu hafta yayımlanan yeni Adalet Bakanlığı dosyalarında, FBI ve Başmüfettişlik Ofisi'nin ölüm sonrası incelediği bazı gözetim kayıtlarına da yer verildi. Belgelerde, cezaevi içinde Epstein'ın kaldığı kata doğru ilerleyen kimliği belirsiz bir figürün görüntülendiği, merdivenlerden çıkan turuncu renkli bir siluetin dikkat çektiği aktarıldı. Ancak yetkililer, bu görüntülerin Epstein'ın ölümüyle doğrudan bağlantısını kuramadı.

Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

DAVA SONA ERDİ, SORUŞTURMALAR SÜRÜYOR

Epstein'ın ölümü, ABD'de son yılların en çok takip edilen ceza davalarından birini ani şekilde sona erdirdi. Savcılar, Epstein'ı yıllar boyunca çok sayıda reşit olmayan kız çocuğunu kapsayan geniş bir seks ticareti ağı kurmakla suçlamıştı. New York'taki dava, Epstein'ı onlarca yıl hapis cezasıyla karşı karşıya bırakıyordu.

Her ne kadar Epstein'ın ölümü ana davayı kapatmış olsa da, federal makamlar olası iş birlikçilerine yönelik soruşturmaların sürdüğünü açıkladı. Daily Mail'in aktardığına göre ABD Adalet Bakanlığı, yeni belgelerle ilgili henüz resmi bir yorum yapmadı.

Son Dakika Dünya Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • sait turk sait turk:
    Adam ı yokettiler resmen 0 0 Yanıtla
  • 1234 1234:
    kaçirmiştir bunu suclu milyarderler kesin 0 0 Yanıtla
